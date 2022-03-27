نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي جديد .. مزايا ورابط التقديم على المنتج في المقال التالي

تمويل شخصي جديد ، حيث يقدم بنك البلاد السعودي خدمات التمويل الشخصي المدعومة من البنك لأولئك الذين يتطلعون إلى الزواج أو بناء منزل أو دفع أقساط من أجل التعليم.حيث يتم توفير مزايا وشروط معينة لعملاء المصرف . كما تقدم البنوك مجموعة من التمويل بالتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية، حيث تم فحص جميع منتجات بنك البلاد من قبل اللجنة الشرعية بالبنك. من جهته يعتبر تمويل بنك البلاد أيضًا آمناً، حيث يأخذ البنك ملكية البضائع بعد بيعها ويضيف على البضائع مزايا وشروطًا معينة لاستخدام العميل. تمويل شخصي جديد والمميزات المرافقة له قروض بنك البلاد متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية يمكن شراء الأسهم في أي شركة من الأسهم المعتمدة من قبل المجلس الشرعي

السرعة التي يتم بها إتمام جميع الإجراءات

شروط سداد تمويل مرنة تصل إلى 60 شهرًا

الدفع المسبق في أي وقت وفقاً لأنظمة وإشراف البنك المركزي السعودي

يمكن الدفع على أقساط على أساس الدخل الشهري للعميل

يمكن تمديد أقساط الأقساط سنويًا

الدفع المؤجل متاح عند بداية القسط

تمويل شخصي بدون ضامن

رفع المبالغ حتى 2 مليون ريال سعودي

متاح للأفراد طلب تمويل إضافي بعد أن يتم دفع نسبة معينة من التمويل يحددها البنك

يستطيع العملاء المتقاعدين الحصول على التمويل

التمويل متاح للسعوديين والمقيمين. تسجيل طلب على منتج تمويل بنك البلاد تسجيل الدخول في بوابة بنك البلاد

انقر على منتج “التمويل الشخصي”

انقر الآن للحصول على تمويل الأسهم الشخصية

انتظر حتى تظهر الصفحة بالشروط والمستندات المطلوبة للتقدم

بعد المراجعة والمراجعة ، انقر فوق “تطبيق الآن”

الآن اكتب مجموعة من المعلومات والبيانات الشخصية، مثل اسم العميل والهوية أو كود الإقامة واسم الوحدة بالإاضافة لسن العميل والعديد من المعلومات

ثم حدد طريقة الاتصال التي تناسبك ووقت الاتصال

ثم ضع كود التحقق

الآن عليك أن تقوم بالنقر على أيقونة الإرسال

يمكنك الآن الاتصال ببنك البلاد عبر تطبيق WhatsApp أو عبر رقم هاتف بنك البلاد “920001002” أو البحث عن أقرب فرع والذهاب إلى هذا الفرع لمزيد من المعلومات. عمر شويل - جدة تمويل شخصي جديد .. مزايا ورابط التقديم على المنتج - ثقفني

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