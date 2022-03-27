كم ساعة صوم في رمضان 2022 وفقًا لإمساكية الشكر الكريم السعودية 1443

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عمر شويل - جدة مع اقتراب الشهر الفضيل يزداد اهتمام الكثير من الناس مع حلول شهر رمضان لمعرفة كم ساعة صوم في رمضان، كما يختلف عدد ساعات الصيام من بلد لأخرى طبقا لاختلاف موقعها الجغرافي، وسوف نطرح من خلال موقع ثقفني عدد ساعات الصيام في رمضان بالمملكة العربية السعودية سنوضحها في هذا المقال.

كم ساعة صوم في رمضان

تصل عدد ساعات الصيام في السعودية حوالي ١٤ساعة تقريبا في بداية شهر رمضان بينما تصبح عدد ساعات الصيام في نهاية الشهر ١٥ ساعة، وذلك وفقا لإمساكية شهر رمضان بالسعودية، وتختلف ساعات الصيام في المنطقة الشمالية للكرة الأرضية عن المنطقة الجنوبية لها.





شهر رمضان المبارك

يعد صوم شهر رمضان ركنا هاما من أركان الإسلام، فهو فرض على كل مسلم ومن النعم الكبيرة التي انعم الله علينا بها، ولذلك فضله الله على أشهر السنة الباقية، وأيضا هو الشهر الذي يلي شهر شعبان وهو من الشهور القمرية وترتيبه الشهر التاسع.

أطول يوم صيام في السعودية

أطول أيام الصيام في المملكة العربية السعودية هي آخر أيام شهر رمضان وذلك لأن الإمساك يستمر حوالي ١٥ ساعة تقريبا في هذا اليوم، بينما أقصر الأيام هي أول أيام الشهر الكريم وذلك وفقا للتوقعات الفلكية.

إمساكية رمضان بالسعودية ٢٠٢٢

يبدأ آذان الفجر في أول أيام شهر رمضان الساعة الرابعة والخامسة والعشرون ويكون موعد آذان المغرب الساعة السادسة وعشر دقائق فتبلغ ساعات الصيام في ساعات النهار حوالي ١٣ ساعة والخامسة والأربعون دقيقة، بينما يبدأ آذان الفجر في أخر أيام الشهر الساعة الثالثة والرابعة والخمسين دقيقة ويكون موعد آذان المغرب الساعة السادسة والثالثة والعشرون دقيقة، و بالتالي تصل عدد ساعات الصيام حوالي ١٤ ساعة تسعة وعشرون دقيقة.

متى يأتي موعد شهر رمضان

يبدأ شهر رمضان يوم السبت الموافق الثاني من أبريل، وينتهي يوم الإثنين الموافق الثاني من شهر مايو عام ٢٠٢٢وفقا للتوقعات الفلكية في معظم الدول العربية، وعليها فإن موعد رؤية هلال الشهر الكريم في الدول العربية يوم الجمعة الموافق اليوم الأول من شهر أبريل عام ٢٠٢٢، والتاسع والعشرون من شهر شعبان عام ١٤٤٣هجريا، وعند تعذر رؤية الهلال حينئذ يكون يوم السبت المتمم لشهر شعبان، و بالتالي يكون أول أيام الشهر الكريم هو يوم الأحد الموافق اليوم الثالث من أبريل عام ٢٠٢٢.