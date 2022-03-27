بدون كفيل وتأجيل سداد الأقساط 2000000 ريال للسعودي والمقيم

يستطيع الآن السعودي وكذلك المقيم من الحصول على تمويل شخصي لا يحتاج إلى كفيل وأيضاً يستطيع الحاصل على التمويل من تأجيل سداد الأقساط في البداية كما يتمتع العميل الذى يحصل على هذا التمويل الشخصي على العديد من المزايا الأخرى والتي تتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة كما يتمتع هذا التمويل أيضاً بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

بدون كفيل وتأجيل سداد الأقساط مع تمويل بنك البلاد

يوفر بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية العديد من العروض الترويجية والتى تتمتع بمزايا تناسب كافة احتياجات العملاء المختلفة سواء السعوديين وأيضاً المقيمين فيوفر الآن بنك البلاد تمويل شخصي بدون كفيل ويتميز كذلك هذا التمويل بالآتي

التمويل الشخصي لدى بنك البلاد متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالسعودية.

كذلك يتميز التمويل الشخصي لدى بنك البلاد بأنه متاح لكافة العملاء سواء السعوديين أو المقيمين وأيضاً المتقاعدين.

كما يستطيع العاملين بالبنوك الحصول على التمويل بدون تحويل الراتب.

يستطيع أيضاً العميل من الحصول على تمويل إضافي من خلال التمويل الشخصي لدى بنك البلاد.

كما يستطيع أيضاً العميل من الحصول على تمويل شخصي بقيمة مالية ربما تصل إلى 2 مليون ريال سعودي كحد أقصى.

القرض الشخصي لدى بنك البلاد لا يحتاج أيضاً إلى وجود كفيل أو ضامن.

فى البداية أيضاً يستطيع العميل من الحصول على تأجيل سداد الأقساط.

كما يمكن أيضاً أن يحصل العميل على تأجيل سداد قسط من كل عام.

متاح أيضاً سداد قيمة التمويل الشخصي لدى بنك البلاد على أقساط شهرية ربما تصل إلى 60 شهر.

شروط التمويل الشخصي لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية

يمكن الحصول على التمويل الشخصي لدى بنك البلاد من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي لدى بنك البلاد كما أنه متاح للسعودي وأيضاً المقيم ولكن هناك بعض الشروط البسيطة التي حددها بنك البلاد من أجل الحصول على التمويل وتتمثل تلك الشروط في الآتي

لابد أن يكون المتقدم السعودي يحصل على دخل شهري لا يقل 3000 ريال سعودي.

كذلك لابد أن يكون المتقدم الغير سعودي لديه دخل شهري لا يقل عن 3500 ريال سعودي.

كما لابد أيضاً أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 18 عام.

لابد كذلك أن يكون المتقدم لديه حساب جاري لدى بنك البلاد بالسعودية.

طلب التمويل الشخصي لدى بنك البلاد

القرض الشخصي لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية متاح طلب التمويل من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي لدى بنك البلاد وملئ نموذج طلب التمويل ويحصل كذلك العميل على الموافقة الفورية على طلب التمويل بعد توافر جميع الشروط والأحكام اللازمة.