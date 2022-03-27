فتح رابط منصة مكاني makani موقع حجز تذاكر السعودية وأستراليا وأسعار تذاكر السعودية وأستراليا

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عمر شويل - جدة تترقب الجماهير السعودية موعد تفعيل رابط موقع حجز تذاكر السعودية وأستراليا، في ختام منافسات التصفيات الأسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد أن تأهلت المملكة العربية السعودية إلي النهائيات رسمياً للمرة السادسة في تاريخها، يبحث العشاق للأخضر للاحتفال في ليلة الصقور ليلة الفرح، بالوصول إلي نهائيات كأس العالم في قطر، لذا فأن الإقبال على حجز التذاكر سوف يكون تاريخي من قبل الجماهير، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم رابط الحجز وموعد تفعيل الرابط.

كانت السعودية قد ضمنت التأهل للنهائيات، عن المجموعة الثانية لتصفيات قارة أسيا المؤهلة لكأس العالم رفقة المنتخب الياباني، وتلعب أستراليا في الملحق الأسيوي مع ثالث المجموعة الأولى الذي لم يتحدد بعد، ويتصارع على المركز الثالث ثلاث منتخبات عربية هي، “العراق، الإمارات، لبنان” وتلعب العراق ضد سوريا في الجولة الأخيرة، بينما تلعب الإمارات ضد كوريا الجنوبية، وأخيراً لبنان تخوض مباراة الجولة الأخيرة ضد إيران.

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم ومجلس جمهور المنتخب السعودي، عن بداية تفعيل رابط الحجز في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، حتى يتمكن الجمهور من حجز التذاكر ومشاهدة المباراة من ملعب الجوهرة المشعة بجدة، والاحتفال مع الصقور بالتأهل للمونديال وفيما يلي ألية الحجز الإلكتروني عبر المنصة وشروط دخول المباراة.