تمويل شخصي فوري ب300 ألف ريال بدون كفيل وبلا تحويل للراتب لدى شركة البيت الأهلي

وفرت شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة العربية السعودية العديد من المزايا التمويلية الهامة التي منحتها لجميع العملاء السعوديين وغير السعوديين في المملكة حيث وفرت العديد من التمويلات للأفراد والشركات تمتاز بأنها متوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية داخل أراضي المملكة وسوف نوضح لكم اليوم تفاصيل التمويل الإستهلاكي المرابحة حيث يقوم على أساس بيع المنتج للعميل بسعر بيع معروف من الشركة مضاف عليه الربح لذلك فهو متوافق مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة كما يمتاز بالسيولة النقدية بموافقة فورية لجميع العملاء بعد توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة ويتم التقديم عليه للحصول على طلب تمويل شخصي فوري بدون كفيل وبلا تحويل للراتب الشهري بهامش ربح تنافسي بالتقسيط الشهري الميسر لمدة لا تقل عن 60 شهر بموافقة قرض شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

أهم شروط المطلوبة للحصول على قرض شركة البيت الأهلي للتمويل

قرض شركة البيت الأهلي للتمويل من أهم القروض المتاحة في السعودية للمواطنين السعوديين والمقيمين معًا ولكن تحت ضوابط وشروط معلنة بالشركة ويجب توفيرها والإلتزام بها للموافقة الفورية والسريعة على التمويل الإستهلاكي المرابحة في المملكة وذلك من أجل الحصول على كافة المزايا والخصائص التمويلية المتاحة لهم وسوف نوضح لكم الشروط والضوابط المطلوبة كما يلي بالتفصيل:

يشترط التمويل أن يكون العميل المتقدم يبلغ من العمر 18 عام حتى 60 عام كذلك جميع المتقاعدين بالمملكة حتى 65 عام بموافقة شركة البيت الأهلي للتمويل.

يحتاج قرض شركة البيت الأهلي للتمويل توفير دخل شهري ثابت لا يقل عن 4000 ريال سعودي إذا كان المتقدم سعودي الجنسية.

أما إذا كان المتقدم غير سعودي أي مقيم في السعودية يطلب منه دخل شهري يبدأ من 5000 ريال سعودي.

يطلب من العاملين في القطاع الحكومي أو شبة حكومي ثلاثة أشهر خدمة عمل كذلك العاملين في القطاع الخاص يطلب منهم سنة كاملة خدمة عمل.

أهم المزايا التمويلية المتاحة لدى قرض شركة البيت الأهلي للتمويل