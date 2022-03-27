شحن بيس 2021 موبايل مجانا 2500 كوينز رسميا وأشتري ايكون مومنت بيس 2021

شحن بيس 2021 موبايل مجانا ، البعض من مستخدمي اللعبة ينتابوا شعور خيبة الأمل في الحصول على لاعبين ايكون مومنت بيس 2021. أو اللاعبون المطورون في اللعبة. وذلك لعدم الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا. حيث الكوينزات يمكنها تغيير تشكيل فريقك وترتيبك رأسا على عقب. كما يمكن من خلال الكوينزات شراء اللاعبين الأقوياء الليجند من أيقونة box draw. أو من خلال أيقونة ايكون مومنت بيس 2021. ومن خلال الفقرات التالية سوف نستعرض لكم كيف تحصل على كوينز في PES 2021 مجانا بدون برامج أو تغيير ملفات في الهاتف المحمول. فقط يجب متابعة التالي والحصول على كوينزات اللعبة بطريقة رسمية.

شحن بيس 2021 موبايل مجانا

ليتم الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا هناك طريقتين رسمية وسوف نبدأ الآن بالطريقة الأولى وهي يتم فيها الفوز بعدد 400 كوينز مجانية شهريا. وذلك من خلال الخطوات التالية.

يتم أولا الدخول على إي فوتبول بيس 2021 موبايل . وفي حالة أول مرة يتم تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني على اللعبة.

. وفي حالة أول مرة يتم تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني على اللعبة. بعد ذلك سوف تنبثق نافذه بها خيارين واحدة GP والخيار الأخر كوينز مجاني. يتم النقر الآن على الكوينز المجاني اليومي.

في حالة تسجيل الدخول اليومي على اللعبة يتم شحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا بعدد 10 كوينز مجانية لمدة خمسة أيام وفي اليوم السادس 20 كوينز والسابع 30 كوينز. وبذلك يتم الحصول على 100 كوينز أسبوعيا و400 شهريا بشكل مجاني.

كيف تحصل على كوينز في PES 2021 مجانا

هذه هي الطريقة الثانية ولكن هناك بعض الصعوبات ليتم شحن بيس 2021 موبايل مجانا. وذلك من خلال مباريات والمنافسات الأسبوعية التي يتم تنزيلها يوم الأثنين والجمعة من كل أسبوع. ويمكن الحصول ما يقرب من 800 كوينز مجانية أسبوعيا. كما يمكن الدخول على أيقونة مباريات DAY ONLINE. واختيار فريقك أو منتخبك المفضل على حسب تحديث اللعبة. ويفضل خيار فريق أو منتخب يكون معظم لاعبيه على مر التاريخ في تشكيلتك. ويتم الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا من خلال الفوز بعدد مباريات من هذه المنافسة. وبذلك يتم إضافة شحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا في رصيدك 800 أسبوعيا. قم الآن بجمع هذه الكوينزات سوف تصل شهريا ما يقرب من 2500 كوينز أقل شئ. وقم بشراء ايكون مومنت بيس 2021 بعدد من الكوينز الذي تم إضافته في رصيدك.

وهنا لقد وصلنا لنهاية كيفية شحن بيس 2021 موبايل مجانا. أحصل الآن على ما يقرب من 2500 كوينز وأشتري لاعبيك المفضلين من أيقونة ايكون مومنت بيس 2021 ولاعبيك الليجند من BOX DRAW. نتمنى لكم الاستمتاع والمنافسة على ترتيب متقدم. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.