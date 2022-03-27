نزول راتب التأهيل الشامل 1443 في السعودية الخطوات والشروط

نزول راتب التأهيل الشامل 1443 في السعودية، صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن ميعاد إيداع راتب التأهيل الشامل والذي يجلس أغلب المواطنين داخل المملكة لانتظاره وخصوصا مع اقتراب شهر الخير، لأنه يجعلهم يأتون بجميع متطلباتهم الخاصة لهذا الشهر، كما أن راتب التأهيل يتم تحت بند الدعم المالي الذي تقوم الحكومة السعودية بتقديمه للمواطنين السعوديين من أصحاب الإعاقة والمحتاجين ومحدودي الدخل وأيضا من ضمنهم الأسر متوسطة الدخل.

نزول راتب التأهيل الشامل 1443 في السعودية:

يعمل عدد كبير من الأفراد داخل المملكة على الاستفسار عن موعد إيداع ونزول دعم التأهيل الشامل داخل حسابات الأفراد المستحقين منهم، وصرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه سيتم صرف الدعم بتاريخ 26 من كل شهر ميلادي، ولكن بشكل استثنائي فسوف يتم صرف الدعم هذه المرة في يوم الأحد الموافق لتاريخ 27 من شهر مارس لعام 2022، ملحوظة: لا يتم تقديم أو تأخير موعد صرف الدعم للتأهيل الشامل إلا في حالة كان اليوم الموافق للصرف هو عطلة رسمية داخل المملكة.

شروط الحصول على التأهيل الشامل:

أولاً شرط أساسي أن يكون الفرد الذي يسعى للحصول على دعم التأهيل الشامل سعودي الأصل والمنشأ “الجنسية”.

ثانياً يجب عليه إثبات أنه تحت فئة المعاقين، مع أهمية أن يكون مقيم داخل المملكة.

ثالثاً يشترط على المتقدم ألا يكون مقيم داخل إحدى دور الرعاية في السعودية مثل: المستشفيات.

رابعاً يجب ألا يكون دخله الشهري يتعدى 4000 ريال سعودي شهرياً.

في النهاية يشترط أن تكون إعاقته تابعة لبرنامج الإعانة السعودي وتكون مدرجة أيضا ضمن إعاقات الاستحقاق.

خطوات الاستفسار عن راتب التأهيل الشامل:

يستطيع جميع الأفراد المستفيدين الاستفسار عن موعد نزول معاش التأهيل الشامل عبر تنفيذ عدد من الخطوات السهلة وهي: