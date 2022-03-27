الجيش الأوكراني: الروس انسحبوا نحو بيلاروسيا لتنظيم صفوفهم

أكدت هيئة الأركان التابعة للجيش الأوكراني، أن القوات الروسية انسحبت نحو بيلاروسيا من أجل تنظيم صفوفها، وتعزيز إمداداتها من الذخيرة والوقود والغذاء، فضلاً عن إجلاء الجرحى والمصابين.

وأشارت هيئة الأركان الأوكرانية، في بيان نشر على حسابها في "فيسبوك"، إلى أن بعض الوحدات المسلحة البيلاروسية لا تزال تتواجد في حقول ومعسكرات التدريب، وفق تعبيرها.

وتطرق البيان إلى الأوضاع الميدانية في جنوب وشرق وشمال شرقي البلاد. وأوضح أن الروس باتوا تحت نيران المدفعية والطائرات الأوكرانية في منطقة بوليسيا.

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كما أفاد البيان، بأن القوات الروسية تواصل حصار سلافيوتش، فيما لا تتوقف عن محاولة السيطرة على تشيرنيهيف.

أما في سومي، شمال شرقي البلاد أيضا، فيحاول الروس كذلك، تجميع صفوفهم، وفق ما أفادت هيئة الأركان الأوكرانية..

يأتى هذا البيان بعد فترة وجيزة من تأكيد المخابرات الأوكرانية أن العديد من المناطق في البلاد ستشهد قريبا حرب عصابات وشوارع ضد الروس.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية التي وصفتها موسكو بالمحدودة في 24 فبراير الماضي، لم تتمكن القوات الروسية حتى الآن من السيطرة على أي مدينة أوكرانية "كبيرة"، في حين توقعت كييف أن تستأنف الهجمات الروسية بشراسة خلال الأيام المقبلة على جبهات مختلفة.