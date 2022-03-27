الأمم المتحدة: 2909 ضحايا مدنيين للنزاع فى أوكرانيا حتى الآن

جدة - نرمين السيد - ذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن عدد الضحايا المدنيين للنزاع فى أوكرانيا بلغ منذ 24 فبراير الماضى وحتى منتصف ليلة أمس السبت، 2909 ضحايا، بينهم 1119 قتيلا و1790 مصابا.





وأشار المكتب - فى تحديثه اليوم الأحد، لآخر إحصاءات الضحايا المدنيين بسبب النزاع فى أوكرانيا - إلى أن 360 قتيلا إضافة إلى 921 مصابا سقطوا فى منطقتى دونيتسك ولوجانسك، بينما سقط 301 قتيل و694 مصابا فى الأراضى الخاضعة لسيطرة الحكومة الأوكرانية، أما فى الأراضى التى تسيطر عليها "الجمهوريات التى نصبت نفسها بنفسها" فسقط 59 قتيلا و227 جريحا وأوضح التحديث أن 759 قتيلا و869 مصابا سقطوا فى مناطق أخرى من أوكرانيا تشمل مدينة كييف وتشيركاسى وتشيرنيهيف وخاركيف وخيرسون وكييف وميكولايف وأوديسا وسومى وزابوريزهزهيا ودنيبروبتروفسكنا ومناطق جيتومير والتى كانت تحت سيطرة الحكومة عندما وقعت الإصابات. وذكر المكتب الأممى أن معظم الإصابات المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع بما فى ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والضربات الصاروخية والجوية.

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