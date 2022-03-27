الهند تكشف عن خطط لزيادة استيراد فحم الكوك الروسى

جدة - نرمين السيد - كشف وزير التعدين الهندى، رامشاندرا براساد سينج، خلال مؤتمر بالعاصمة نيودلهى، اليوم الأحد، عن خطط بلاده لزيادة وارداتها من فحم الكوك الروسى، حسبما نقلت "روسيا اليوم".





وقال الوزير، خلال حديث نقلته صحيفة "بيزنس توداى"، إن بلاده تخطط لمضاعفة وارداتها من فحم الكوك الروسى، باعتباره المكون الرئيسى فى إنتاج الصلب"، لافتًا إلى أن الهند استوردت بالفعل 4.5 مليون طن، لكنه لم يحدد عن أية فترة يدور الحديث. ووفقًا لصحيفة "بيزنس توداى"، تعد روسيا سادس أكبر مورد لفحم الكوك والفحم الحرارى للهند، حيث قال مضاربون فى البورصات: "قد تبدأ روسيا فى تقديم أسعار أكثر تنافسية للمشترين الصينيين والهنود، لأن العملاء الأوروبيين وغيرهم قد يحجمون عن شراء موارد الطاقة من روسيا بسبب العقوبات".

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