جوتيريش يدعو لتسوية تفاوضية لإنهاء النزاع فى اليمن

جدة - نرمين السيد - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بشكل عاجل إلى تسوية تفاوضية لإنهاء النزاع فى اليمن، وحث جميع الأطراف على الانخراط بشكل بنّاء ودون شروط مسبقة، للحد من العنف، مع دخول الصراع عامه الثامن.





وجدد جوتيريش -فى بيان- دعواته إلى جميع الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتهدئة التصعيد على الفور، ووقف الأعمال العدائية والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنسانى الدولى، بما فى ذلك مبادئ التمييز والتناسب والحيطة. كان جوتيريش ـبحسب مركز إعلام الأمم المتحدةـ قد أدان بشدة الهجمات على منشآت مدنية ومنشآت للطاقة فى السعودية، بما فى ذلك منشأة نفطية فى جدة، وأيضاً أدان الضربات الجوية على الموانئ البحرية التى يسيطر عليها الحوثيون فى الحديدة والصليف وكذلك العاصمة صنعاء، ودعا إلى تحقيق سريع وشفّاف فى هذه الحوادث لضمان المساءلة.

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