استعلام نتائج قياس القدرة المعرفية 1443 من خلال etec.gov.sa

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عمر شويل - جدة استعلام نتائج قياس القدرة المعرفية 1443، من الأمور التي يبحث عنها الطلاب السعوديين الذين قاموا بالتقديم إلى اختبار القدرة المعرفية. وتجدر الإشارة إلى أنها ستصدر عن المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعلبم والتدريب. ومن خلال رابط قياس القدرة المعرفية يستطيع الطلاب من خريجي الثانوية الاطلاع على النتائج الخاصة بهم. وتحرص السعودية على إطلاق اختبار qiyas كل سنة، حيث تعلن من خلال موقع الهيئة عن مواعيد اختبارات القدرة المعرفية وأهم الضوابط والشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين إلى هذه الاختبارات. وتعتبر هذه الأخيرة من أهم الاختبارات التي تحدد مستوى الطلاب. ويتم الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات من خلال رقم السجل المدني وكلمة المرور. ومن خلال هذه الاختبارات يتم توجيه الطلاب إلى الجامعات التي تناسب مستواهم، وسنتحدث عن الموضوع من خلال مقالنا هذا، تابعونا.

استعلام نتائج قياس القدرة المعرفية 1443

يبحث العديد من مواطني المملكة عن استعلام نتائج قياس القدرة المعرفية 1443. والتي تتاح من خلال موقع المركز الوطني للقياس ويعرف اختبار القدرة المعرفية على أنه اختبار تمتحن فيه قدرات وإمكانيات الطلاب ومهاراته من أجل تحديد مستواه. حيث يمكن للطالب إدراج رقم السجل المدني وكلمة المرور الخاصة به من خلال etec.gov.sa. وسنذكر لكم في الفقرة الموالية طريقة استخراجها.

اختبار القدرة المعرفية

من الجدير بالذكر أنّ اختبار قياس القدرة المعرفية يتضمن أربع قدرات، والتي يجب أن يتم قياسها. مثل: القدرات الكمية، والمتمثلة في القدرة على تقدير المعلومات الكمية، والقدرات اللفظية، والتي تتمثل في الاستطاعة على فهم كل معاني الكلمات. أيضا هناك القدرة الاستدلالية، والتي تعني استطاعة استنباط المعلومات واستكشاف النتائج. أما القدرة المكانية فهي إمكانية التكيف البصري، ويتم الاستعلام عن اختبار القدرة المعرفية من خلال ما يلي:

أولا: يجب أن يقوم الطالب بالولوج إلى موقع المركز الوطني للقياس والتقويم من الإنترنت.

ثانيا: يتوجب عليه أن يقوم بإدراج رقم السجل المدني وكلمة المرور الخاصة به، ثم يضغط على زر تسجيل الدخول.

ثالثا: في حال لم يكن لدى المتقدم حساب شخصي من قبل، يتعين عليه القيام بتسجيل حساب جديد.

رابعا: بعدها يدرج كل معلوماته الشخصية، ثم يقوم بالنقر على زر تسجيل الدخول.

خامسا: عليه أن يدرج رمز التحقق الظاهر بالصورة، ثم ينقر على أيقونة الاختبار ليحدد الاختبار الذي تقدم له، ويضغط على زر البحث.

سادسا: يتوجب عليه أن يقوم بإضافة رقم الهوية، وفي الأخير ستظهر له النتيجة الخاصة به في اختبار القدرة المعرفية.

أنواع اختبار القدرة المعرفية

حدد المركز الوطني للقياس أنواع اختبار مختلفة، بالنسبة لـ اختبار القدرة المعرفية فهو نوعان: المرحلة الأولى من الاختبار هي موجهة لطلاب الثانوية العامة السعوديين. حيث يتم تقييم قدرات الطلاب والإمكانيات من أجل إعانتهم على اختيار التخصص الجامعي الذي يناسبهم. أما المرحلة الثانية فهي مخصصة لخريجي الجامعات، وهي تختبر قدرات الطلاب الراغبين بالتقديم على الدراسات العليا وكذلك المتقدمين على الوظائف الحكومية.

بهذا نختم المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع استعلام نتائج قياس القدرة المعرفية 1443. وهو من أهم المواضيع التي يبحث عنها الطلاب الذين اجتازو اختبار قياس القدرة المعرفية. وعرضنا لكم طريقة استخراج نتائج اختبار القدرات العامة، والتي تعد من أهم الاختبارات الانتقالية لدى الطلاب السعوديين لما لها من أهمية في تحديد مستواهم. وهي تؤهلهم لأن يشغلوا الوظائف التي تناسبهم، وبعد النتهاء من التقييم والتصحيح ستظهر النتائج.