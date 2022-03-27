«السترات الصفراء» تعود إلى شوارع باريس بسبب ارتفاع الأسعار

جدة - نرمين السيد - كشفت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، عن خروج تظاهرات لنشطاء حركة "السترات الصفراء" فى شوارع العاصمة الفرنسية، باريس، أمس السبت، احتجاجًا على ارتفاع الأسعار، خصوصا فى أسعار الطاقة.





وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، فقد اتهم المتظاهرون مرشحى الرئاسة الفرنسية بعدم تنفيذ وعودهم، معربين عن احتجاجهم جراء رفع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية. وكانت أمريكا ودول الغرب الأوروبى قد فرضوا عقوبات متعددة على روسيا بسبب العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، ما أدى إلى تضرر العديد من هذه البلدان التى تعتمد بالأساس على 40% من الغاز والنفط الروسى لتلبية احتياجات مواطنيها من الطاقة، وشهدت عدة دول أوروبية مظاهرات احتجاجية بسبب ارتفاع الأسعار.

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