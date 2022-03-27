صواريخ وقنابل.. حصاد عمليات تفتيش فى كركوك

جدة - نرمين السيد - وقال مركز إعلام الشرطة، فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، إن "قطاعات الشرطة تواصل عملياتها الأمنية فى تطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الإرهابية المهزومة، حيث نفذت قوة مشتركة من اللواء الحادى عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية وقوات متفجرات اللواء بالتنسيق مع الجهد الاستخبارى عملية تفتيش وتطهير قرية (العريشة العليا) بقضاء الحويجة فى محافظة كركوك، أسفرت عن العثور على صاروخ كراد".
وأضاف البيان أن قوة من اللواء التاسع الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالتعاون بالجهد الاستخبارى، نفذت عملية تفتيش قرية (الحوايج) بقضاء الحويجة فى محافظة كركوك، أسفرت عن العثور على قنبرة هاون عيار 120 ملم، وصاروخ قاذفة RBG7.
ولفت البيان إلى أن قوة من اللواء الثانى عشر الفرقة الثالثة بالتعاون مع الجهد الاستخبارى، نفذت عملية تفتيش قرية (خزيفى)، وأسفرت عن العثور على 3 صواريخ قاذفة RBG7"، وتم إتلاف جميع المواد من قبل قوات الجهد الهندسى.
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