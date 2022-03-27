بعد تصريحات بايدن.. ماكرون يحذر من التصعيد اللفظى تجاه روسيا

جدة - نرمين السيد - حذر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، من التصعيد اللفظى مع موسكو، وذلك تعقيبًا على وصف الرئيس الأمريكى جو بايدن، لنظيره الروسى فلاديمير بوتين، بأنه "جزار لا يجوز أن يبقى فى الحكم".





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال ماكرون فى حديثه لقناة "فرنسا 3"، اليوم الأحد، إنه يرى مهمته، فيما يخص العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، فى "بلوغ وقف لإطلاق النار أولا ثم تحقيق الانسحاب الكامل للقوات الروسية من أوكرانيا بأساليب دبلوماسية".

وأضاف ماكرون: "إذا كنا راغبين فى فعل ذلك، فيتعين علينا الامتناع عن التصعيد إما بالأقوال أو الأفعال".

كما أشار الرئيس الفرنسى إلى أنه يعتزم إجراء اتصال جديد مع بوتين فى غضون اليومين القادمين، لمناقشة الجهود الرامية إلى إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول الساحلية، التى تشهد مواجهات ضارية ترافقها عمليات قصف مكثفة، خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف ماكرون، أنه يناقش مع الإدارة الأوكرانية فى ماريوبول كيفية تنظيم عملية إجلاء جميع الراغبين فى مغادرة المدينة، مشددًا على ضرورة فعل ذلك على وجه السرعة خلال الأيام القليلة القادمة، نظرا لضراوة الاشتباكات وكثافة القصف.

وفى الوقت ذاته، اتهم الرئيس الفرنسى روسيا بـ"إبداء الكثير من الوقاحة" إزاء هذه المسألة، وحمّل بوتين المسؤولية عن السعى إلى "إعادة أوروبا إلى عهد الإمبراطوريات والهيمنة، دون احترام سيادة الحدود وحق الشعوب فى تقرير مصيرها".