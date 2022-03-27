كييف تحذر.. "السيناريو الكوري" يتكرر في قلب أوكرانيا

قال رئيس جهاز المخابرات العسكرية الأوكرانية، الجنرال كيريلو بودانوف، الأحد، إن روسيا يمكن أن تحاول تقسيم أوكرانيا إلى قسمين، على غرار الكوريتين.
وأضاف بودانوف في تصريحات نقلتها وزارة الدفاع الأوكرانية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أدرك "أنه لا يستطيع ابتلاع الدولة بأكملها"، وسيحاول على الأرجح تقسيم البلاد في ظل "السيناريو الكوري".
ويشير رئيس المخابرات الأوكرانية في كلامه إلى تقسيم شبه الجزيرة الكورية إلى دولتين، شمالية وجنوبية، إبان الحرب الكورية في منتصف القرن الماضي.
وقال بودانوف: "إن المحتلين سيحاولون جر الأراضي المحتلة إلى هيكل شبه دولة واحد ووضعها في مواجهة أوكرانيا المستقلة".
وأشار إلى المحاولات الروسية لإقامة هياكل حكومية موازية في المدن المحتلة، ومنع الناس من استخدام العملة الأوكرانية، الهريفنيا.
وما زاد من مخاوف أوكرانيا، حديث زعيم جمهورية لوغانسك الانفصالية المؤيدة لموسكو، عن أن هذه المنطقة قد تجري استفتاء قريبا بشأن الانضمام إلى روسيا.
وقالت أوكرانيا إن إجراء روسيا لاستفتاء في "الأراضي الأوكرانية المحتلة" سيفتقر لأي أساس قانوني، وسيواجه ردا قويا من المجتمع الدولي مما يعمق عزلة موسكو العالمية.
وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية لوكالة "رويترز: "جميع عمليات الاستفتاء الوهمية في الأراضي المحتلة مؤقتا باطلة ولاغية ولن يكون لها أي شرعية قانونية، في المقابل ستواجه روسيا ردا أقوى من المجتمع الدولي مما يزيد من عزلتها الدولية".
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