مصرع 6 عمال بانهيار صخري في سلطنة عمان
أعلنت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان، اليوم الاحد، عن انتشال 6 جثث حتى الآن جراء انهيار صخري على مجموعة من العمال في منطقة العارض.
وذكرت الهيئة عبر حسابها في تويتر، “لا تزال الانهيارات الصخرية مستمرة وتعيق عمليات البحث عن المفقودين، وحتى اللحظة تم انتشال 6 أشخاص مفارقين للحياة وإسعاف 4 آخرين بحالات بين المتوسطة والحرجة”.
وكانت الهيئة قد أشارت في وقت سابق إلى أن “فرق البحث والإنقاذ بمحافظة الظاهرة تتعامل مع بلاغ انهيار صخري على مجموعة من العمال في منطقة العارض بولاية عبري، حيث تم إنقاذ خمسة أشخاص وانتشال خمسة آخرين مفارقين للحياة، وأنه لا تزال عملية البحث عن مفقودين تحت الأنقاض مستمرة”.
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