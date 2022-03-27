نتائج قياس القدرة المعرفية 1443 برقم الهوية عبر هيئة تقويم التعليم والتدريب

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عمر شويل - جدة نتائج قياس القدرة المعرفية 1443، من المواضيع التي تهم خريجي الثانوية السعوديين ممن اجتازوا اختبار القدرة المعرفية، والذي وضعته هيئة تقويم التعليم السعودية، ويعتبر اختبار القدرات المعرفية من أهم الاختبارات التي تحدد مستوى الطلاب، ويمكن الاستعلام عن قياس القدرة المعرفية بواسطة رقم السجل المدني وكلمة المرور، ويكون ذلك من خلال الموقع الوطني للقياس، ويعتبر الجهة الوحيدة المسؤولة عن عرض نتائج الاختبارات، حيث يقوم الطالب بالولوج إلى رابط qiyas.sa حسب ما تم الإعلان عنه من خلال الموقع الرسمي للمركز على تويتر، ويستطيع الطالب الدخول إلى ملفه الشخصي عبر قياس، بعد أن يقوم بتعبئة كل البيانات الشخصية المطلوبة، وبعد أن يحدد نوع الاختبار الخاص به وينقر على عرض النتائج ستظهر كل التفاصيل المتعلقة بالنتائج، وسنتحدث من خلال مقالنا هذا عن موضوع نتائج اختبارات القدرات العامة 1443، بالإضافة إلى طريقة الاستعلام عنها، تابعوا معنا.

نتائج قياس القدرة المعرفية 1443

يستعلم العديد من الطلاب السعوديين عن نتائج قياس القدرة المعرفية 1443، ومن المقرر أن يتم عرض نتائج اختبار القدرة المعرفية من خلال موقع المركز الوطني للقياس، حيث أعلنت الجهة المسؤولة عن ذلك هيئة التقويم والتعليم والتدريب بأنها ستتيح النتائج فور الانتهاء من تصحيح إجابات الطلاب، ويتم الاعتماد في ذلك على المصحح الآلي، كما ستعمل الجهات المختصة على مراجعة وتحليل نتائج الطلاب في مركز الهيئة.

الاستعلام عن نتائج اختبار القدرة المعرفية

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج عبر qiyas الخاص بالخدمات الإلكترونية، والذي تم وضعه خصيصا من أجل عرض نتائج قياس القدرة المعرفية من أجل تهسيل الأمور على الطلاب، ومن الجدير بالذكر أنه يستهدف خريجي الثانوية المقبلين على الدراسة بالجامعة، ويتم عقده من طرف المركز الوطني للقياس والتقويم لقياس قدرات الطلاب المعرفية، ويتم الاستعلام عن نتائج اختبار القدرة من خلال ما يلي:

أولا: يجب أن يقوم الطالب بالولوج إلى موقع قياس للخدمات الإلكترونية من خلال الإنترنت.

ثانيا: يتوجب عليه أن يقوم بكتابة رقم السجل المدني الخاص به وكلمة المرور في الخانات المخصصة لها، ثم يقوم بإدراج رمز التحقق الظاهر بالصورة.

ثالثا: بعدها ينقر على زر تسجيل الدخول، وبعد أن يتمكن من الدخول على لوحة التحكم الخاصة به، عليه أن يضغط على أيقونة عرض النتائج.

رابعا: عليه أن يختار نوع الاختبار من القائمة، ثم يختار القدرات المعرفية العامة.

أخيرا، ينقر على زر البحث وستعرض له النتيجة الخاصة به في اختبار القدرات المعرفية العامة 1443.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد أن يقوم المختبر باتباع كل الخطوات التي ذكرناها لكم فيما سبق. سيتمكن من التعرف على نتائج اختبار القدرات المعرفية. كما يمكنه أن يقوم بطباعة النتيجة الخاصة به ليحتفظ بها على شكل ورقي. وبهذا سيتمكن من الاطلاع على نتائج qiyas بشكل سهل من خلال موقع المركز الوطني للقياس الذي وضعته هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية.

طريقة التسجيل في الاختبارات المحوسبة qiyas

يمكن للطلاب القيام بالتسجيل في الاختبارات المحوسبة قياس من خلال الولوج إلى موقع قياس. بعد ذلك يدرج الطالب الرقم المدني الخاص به وكلمة المرور ورمز التحقق في الأماكن المحددة لها. ثم ينقر على الاختبارات المتاحة له من أجل التسجيل، ويختار الاختبارات المحوسبة منها. بعد ذلك يضع إشارة “صحيح” في خيار داخل المملكة أو خارجها من أجل تقليص النتائج وينقر على متابعة، ثم يتبع ما يلي:

بعد قراءة كل التعليمات الواردة والموافقة عليها، يتوجب عليه أن ينقر على زر التالي.

يتوجب عليه أن يقوم باختيار أقرب مركز اختبار يناسبه، مع إمكانية تحديد حوالي 3 مراكز.

يتعين على الطالب اختيار الوقت والتاريخ المناسبان له لاجتياز الاختبار، وسيظهر له موجز الحجز بعد لحظات.

عليه أن يتحقق من صحة بياناته ويطالع التعليمات ثم ينقر على زر الموافقة، وبعدها الدخول لتأكيد حجز الموعد.

بعدها يقوم الطالب بتسديد رسوم الاختبار، ويتم ذلك عبر البطاقة الإئتمانية أو سداد.

بهذا نختم المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع نتائج قياس القدرة المعرفية 1443، والتي ستعلن عنها هيئة تقويم التعليم والتدريب. وستكون نتائج اختبار القدرة المعرفية متاحة عبر موقع المركز الوطني للقياس. والذي تم وضعه في خدمة خريجي الثانوية الذين يرغبون في معرفة النتائج الخاصة بـ قياس القدرة المعرفية، نرجوا أن تكونوا قد استفدتم مما عرضناه لكم في مقالنا هذا.