نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد تطبيق اختبار مهاراتي لطلاب مرحلتي الابتدائية والمتوسطة 1443 ورابط منصة نظام الاختبار schools.madrasati.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن ميعاد تطبيق مهاراتي أمر هام لجميع الطلاب بالمراحل الابتدائية والمتوسطة، وهذا كان بعد أن كشفت وزارة التعليم عن ميعاد خوض هذا الاختبار، والذي بإمكان الطلاب أن يقوموا بإجرائه من خلال منصة مدرستي، فهي أحد منافذ التعلم داخل المملكة السعودية، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم موعد تطبيق اختبار مهاراتي لطلاب مرحلتي الابتدائية والمتوسطة.

اختبار مهاراتي

إن اختبار مهاراتي يعد اختبار إلكترونياً مكون من مادة أو اثنين، مدته ساعة ونصف يبدأ من توقيت الحصة الثانية عبر منصة مدرستي، حيث أن الاختبار يقيس مهارات الطلاب بالمواد الأساسية الرياضة، لغتي، الانجليزية، والعلوم، لطلاب الابتدائي والمرحلة المتوسطة حيث أن قرار الوزارة بتأدية هذا الاختبار حتى تقاس مهارات الطلاب المواد الأساسية، وتحفظ مهاراتهم العلمية ليصبحوا متقنين لجميع المواد الدراسية، كما أن هذا الاختبار يحدد جوانب القوة للطلاب ويساهم في التجويد لنواتج التعليم بالسعودية.

موعد تطبيق اختبار مهاراتي

إن وزارة التعليم قد كشفت عن ميعاد بدء التطبيق لاختبار مهاراتي ذلك الذي يستهدف طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة، هذا الاختبار حضوري ابتداء من الأحد 24 شعبان الموافق 27 مارس يستمر حتى خمسة أيام، لينتهي يوم الخميس 28 شعبان الذي سيوافق 31 مارس، علماً بأن هذا الاختبار تحت إشراف المعلمين الأكفاء بجميع المدارس.

طريقة تأدية اختبار مهاراتي لطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسط

يستطيع جميع الطلاب التابعين للمرحلة الابتدائية والمتوسطة أن يقوموا بتقديم اختبار المهارات عبر منصة مدرستي، وهذا يكون من خلال اتباع بعض الخطوات السهلة والبسيطة لذلك وهي كالآتي:

تتوجه لمنصة مدرستي.

تدخل حساب مايكروسوفت الخاص بالكادر التعليمي وكذلك الطلاب.

تضغط بعدها على خانة الاختبارات.

تختار الاختبارات المركزية.

تنقر على خانة الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت.

تختار إجراء اختبار مهاراتي.

توافق على كافة الشروط والإرشادات.

تضغط على خانة بدء الاختبار.

تبدأ بحل الأسئلة ثم تضغط فوق كلمة انتهاء عند الإتمام لحل جميع الأسئلة.

رابط اختبار مهاراتي

يستطيع الطلاب بالمرحلتين الابتدائي والمتوسط أن يصلوا لاختبار المهارات من خلال منصة مدرستي، وأن يسجلوا الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت سواء الكادر التعليمي أو حتى الطلاب، ويتبعوا جميع الخطوات إلى أن يتمكنوا من تأدية الاختبارات وإنهائها بالشكل الصحيح.