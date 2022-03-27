وفقاً للنظام المرن.. قرار وزارة التعليم عن موعد اليوم الدراسي 2022 في شهر رمضان

وزارة التعليم بالمملكة السعودية أعلنت عن ميعاد بدء اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك، حتى يعرف الطلاب جميع التفاصيل، ولاسيما بعد أن تم اعتماد فصل دراسي جديد بالشكل الكلى، ونوهت الوزارة بأن الدراسة خلال شهر رمضان ستكون مستمرة وفقاً للنظام المرن أم لا، لذا سوف نوضح لكم قرار وزارة التعليم السعودية عن موعد اليوم الدراسي في شهر رمضان 2022.

قرار وزارة التعليم السعودية عن موعد اليوم الدراسي

إن العمل عن طريق استخدام النظام المرن بمدارس المملكة السعودية سيكون وفقاً للدوام الذي يخص الآباء العاملين، وذلك تيسيراً وتسهيلاً عليهم ومنحهم الوقت الكافي، ومنح الطلاب الراحة الزائدة ليناموا قبل بدء اليوم الدراسي، أي أنهم في رمضان لن يذهبوا للمدرسة في الصباح الباكر بل أن ميعاد الدراسة سيكون التاسعة صباحاً وحتى العاشرة، طبقاً لتحديد كل مدرسة الأمر متروك للإدارات التعليمية عدا الرياض التي حددت دوامها سيبدأ التاسعة في الصباح وسيكون وقت الحصة 35 دقيقة وينتهي وفقاً للخطة الدراسية.

قرارات وزارة التعليم

إن وزارة التعليم قد أعلنت قرارات جديدة خاصة بالتعليم بشهر رمضان، وإليكم هذه القرارات وهي كالآتي:

اليوم الدراسي خلال شهر رمضان تكون بدايته التاسعة في الصباح أو العاشرة، وهذا الأمر يرجع لمدير المدرسة هو القادر على تحديد ما يناسب المدرسة والطلاب.

ولقد تم تحديد وقت الحصة أيضاً أصبح 35 دقيقة أما عن ميعاد انتهائه يكون وفقاً للجدول المعلن من المدرسة، فالمدارس التي دوامها يبدأ التاسعة في الصباح ينتهي الواحدة ظهراً، أما المدارس التي الدوام بها يبدأ 10صباحاً يكون يومها منتهى اثنين في الظهر.

التعليم يستمر لبعض الفئات الخاصة المستثناة من خلال المنصات التعليمية، فهم يقدر عددهم حوالى 12 فئة.

يحصل جميع الطلاب بالترم الثالث على إجازات عددها ثلاثة أحدهما هي إجازة لعيد الفطر والتي قدرها 13 يوم، أما الإجازاتين المتبقيتين هم الإجازة المطولة التي بدايتها تكون 25، والإجازة المطولة الأخرى التي تبدأ 15 يونيو.

التعليم المرن

إن التعليم المرن يعد من الطرق الحديثة بالتعليم، فهو يعطي للطلاب الحرية في اختيار الطريقة التي تناسبه في التعلم، وما الذي يحب أن يتعلمه فهو على العكس تماماً من التعليم التقليدي، لأن التعليم المرن لا يضع الطالب مجبراً بغرفة الصف أو الالتزام بالدوام، ويهدف التعليم المرن لمنح الطالب مرونة بالأشياء الخاصة بمحتوى التعليم والوقت الذي يناسبه في التعلم، أي أنه طريقة تعليم مثالية.