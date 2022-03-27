جدة - نرمين السيد - أكدت هيئة الدفاع المدنى والإسعاف فى سلطنة عمان، اليوم الأحد، انتشال 6 جثث حتى الآن جراء انهيار صخرى تعرض له مجموعة من العمال فى منطقة العارض التابعة لولاية عبرى، بمحافظة الظاهرة، جنوب السلطنة.





وقالت الهيئة عبر حسابها بموقع "تويتر": "ما تزال الانهيارات الصخرية مستمرة، وتعيق عمليات البحث عن المفقودين"، مؤكدة أنه "حتى اللحظة تم انتشال 6 أشخاص مفارقين للحياة وإسعاف 4 آخرين بحالات بين المتوسطة والحرجة". وأعلنت الهيئة فى وقت سابق، عن أنه جرى "إنقاذ خمسة أشخاص، وانتشال خمسة آخرين مفارقين للحياة، وأنه لا تزال عملية البحث عن مفقودين تحت الأنقاض مستمرة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قتلى وجرحى جراء انهيار صخرى فى سلطنة عمان (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.