عاجل- بريطانيا تعلق التعاون مع الجامعات الروسية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، قرارًا بتعليق التعاون فى مجالى البحث والابتكار مع الجامعات والشركات الروسية "ذات القيمة الاستراتيجية للدولة الروسية"، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





ويأتى قرار بريطانيا غداة انتهاء زيارة الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى بروكسل ووارسو، والتى اعتبرها الأوروبيون تحولاً جوهريًا فى نهج الولايات المتحدة تجاه الحرب الروسية الأوكرانية. ودعا بايدن خلال زيارته، إلى إزاحة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين من على رأس السلطة فى الكرملين، قائلاً: "بحق الله، لا يمكن لهذا الرجل أن يبقى فى السلطة". إلا أنه سرعان ما تحرك البيت الأبيض لتعديل تصريحات بايدن، معلقًا بأن بايدن لم يكن يدعو إلى "تغيير النظام" فى روسيا، وأشار فقط إلى أنه لا يمكن "السماح لبوتين بممارسة السلطة" على جيرانه.

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