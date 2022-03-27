نتائج انتخابات مجالس المحافظات والبلدية وأمانة عمان .. رابط

دوت الخليج :- أعلن رئيس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة، النتائج النهائية للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات. وأضاف الكلالدة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن المحاكم ستبدأ باستقبال الطعون بالنتائج طيلة 15 يوما، مشددا على عدم وجود أية مؤثرات على الانتخابات. وللاطلاع على النتائج: 1- ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ اﻣﺎﻧﺔ ﻋﻤﺎن. 2- ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت. 3- ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي. 4- ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺎﺋﺰات ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻻﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت. 5- ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺎﺋﺰات ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻻﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻣﺎﻧﺔ ﻋﻤﺎن.

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