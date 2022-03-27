الجيش يقبض على متسلل من الأراضي السورية

دوت الخليج :- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشمالية ضمن منطقة المسؤولية، أحبطت اليوم الأربعاء، على واجهتها محاولة تسلل شخص من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.
وبين المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.
وشدّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تقف دوماً بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، وستتعامل بكل قوة وحزم وتطبيق قواعد الاشتباك الجديدة، لمنع أي محاولات تسلل أو تهريب.
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