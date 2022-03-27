نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اوقات دوام العثيم في رمضان 2022 – 1443 وهل الدوام يشمل فترتين أم لا؟ تعرف على التفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة اوقات دوام العثيم في رمضان فهي تختلف كثيرًا عن نظيرتها في المواعيد بالأيام العادية، هناك بعض الحسابات التي تتواجد على صفحات التواصل ومنها أسواق العثيم والتي تعلن باستمرار المواعيد المختلفة، وهذا لتواجد الكثير من الزبائن الذين يعتمدون على تلك الأسواق بشكل كبير.

اوقات دوام العثيم في رمضان

يتم القيام بتحديد ساعات العمل والمواعيد للشهر الكريم وهذا بالتزامن مع العدد المتوقع من الزبائن وقد كان الإعلان عن تلك المواعيد كالآتي، والدوام يشمل فترتين في رمضان:

تأتي مواعيدهم على نظام فترتين، الأولى قبل الإفطار، والثانية بعد الانتهاء من العشاء.

الفترة الأولى تبدأ بمجرد انقضاء صلاة الظهر وحتى وصول الساعة الخامسة.

بينما تأتي الفترة الثانية من العشاء وحتى 2 صباحًا.

هناك أركان ماركت ويعمل من 9 بالصباح وحتى 3 ليلًا.

الأسواق الخاصة بالجملة للعثيم فتعمل 15 ساعة كاملة من 8 صباحًا إلى 1 ليلًا.

أسواق العثيم

في عام 1980 قد قام الشيخ صالح عليه رحمة الله بالتأسيس والبداية في أسواق العثيم، وتعمل تلك الشركات على البيع لكافة منتجاتها جملة وأيضًا بالتجزئة ويكون ذلك على حسب الطلب، وبعد ذلك تم التوسع منذ البداية لتلك الشركات حتى انها كانت تتكون من حوالي 14 سوقًا، لتكون بتلك الشهرة التي تظهر عليها بداخل المملكة.

لم تقف عند هذا الحد بل إنها قامت ببناء مستودعات عملاقة لكي تتمكن من تخزين بضائعها، لتكفي الاستيعاب الكبير المطلوب منها، ما يعمل على زيادة نجاحها هي سعيها الدائم والمستمر على التوسع والتطوير من الشركات والفروع خاصته، وتلك الشركة تمتلك حسابًا بمواقع التواصل وذلك لكي تكون على مقربة من زبائنها، وكذلك ابلاغهم بكل ما هو جديد عن الأسواق والاختلافات في مواعيدها وخصوصًا بشهر رمضان.

مواعيد رمضان لمطاعم العثيام

بكل تأكيد فإنه ينبغي عمل مواعيد خاصة بالشهر الفضيل لتغيير الوجبات خلال الشهر لكي تتناسب أوقاتها مع السحور وأيضًا الإفطار وجاءت كالآتي: