نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للسعودي والمقيم 20,000 ريال تمويل شخصي فوري بدون موافقة الكفيل وبلا رسوم في المقال التالي
تمنح في الوقت الراهن شركة اليسر للإجارة والتمويل جميع عملائها تمويل شخصي فوري بأقساط شهرية ميسرة لمدة ثلاثة سنوات عند طلب التمويل الأصغر بالشركة الذي يمتاز بأنه تمويل مقدم للمواطن السعودي أو المقيم في السعودية كذلك يمتاز بأنه مطابقًا مع معايير الشريعة الإسلامية داخل أراضي المملكة كما يمنح التمويل فترة سداد ميسرة لجميع العملاء بعد تطابق الشروط والأحكام المطلوبة ومن ضمن تلك الشروط توفير دخل ثابت شهري على الأقل خمسة آلاف ريال سعودي مع توفير السن المسموح بيه عند التقديم على التمويل الأصغر لدى شركة اليسر للتمويل في المملكة ويتم الآن التقديم للحصول على عرض تمويل بدون موافقة الكفيل أو بدون ضامن سعودي بالتقسيط الميسر لمدة ستة وثلاثون شهر كذلك بدون رسوم إدارية وبدون أجور وكالة بموافقة فورية من الشركة لهذا العام الحالي 1443 هجريًا في المملكة.
الشروط الواجبة لتوفير أفضل تمويل شخصي فوري لدى شركة اليسر
وفرت شركة اليسر في المملكة الآن الكثير من المزايا التمويلية الهامة ومنها الحصول على التمويل المناسب للعملاء السعوديين والمقيمين بدون كفيل وبلا رسوم إدارية على المبلغ التمويلي بالكامل كأحد المزايا التمويلية الهامة التي يبحث عنها كل من يرغب في طلب التمويل الشخصي للأفراد ولكن لن يتم الحصول على الموافقة المطلوبة من الشركة إلا بعد تطابق الشروط والضوابط اللازمة كالتالي بكل التفاصيل:
- يشترط التمويل الأصغر توفير موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة إذا كان العميل المتقدم مقيم في السعودية ويرغب في طلب مبلغ تمويل أكثر من 10 آلاف ريال سعودي.
- كذلك يصل مبلغ التمويل إلى 20 ألف ريال سعودي بدون موافقة الكفيل الغارم إذا كان المتقدم سعودي الجنسية فقط لا غير.
- يطلب التمويل لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل توفير دخل ثابت شهري يبدأ من خمسة ألاف ريال سعودي فأكثر من ذلك للموافقة على طلب التمويل بالشركة.
- إيضًا يحتاج التمويل الأصغر أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 22 سنه فأكثر من ذلك حتى 60 سنه بموافقة شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية.
- القطاع العسكري فقط لا غير مسموح لهم التقديم الإلكتروني حتى سن التقاعد العسكري.
- يحتاج قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة توفير فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر سواء كان العميل المتقدم سعودي الجنسية أو مقيم في السعودية.
مزايا التقديم على قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة
- تمويل شركة اليسر بدون أجور وكالة لجميع العملاء في المملكة.
- أمتاز التمويل بالتقسيط الشهري الميسر لمدة ستة وثلاثون شهر على الأكثر.
- كذلك التمويل بدون رسوم إدارية إضافية بموافقة شركة اليسر للتمويل.
- تمويل شخصي فوري بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي الجنسية عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية.
- يتوافق تمويل شركة اليسر مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل السعودية.
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