الهيئة العامة للمرور توضح عن الفئات المحددة للغرامة المرورية

أعلنت الهيئة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية على أن يوجد العديد من البنود الهامة المخصص للمخالفات المرورية، وملفات محددة بقيمة مالية معينة أيضاََ، وهذا بتحديد المبلغ الأدنى والأقصى، ومن المؤكد أن لا يوجد زيادة على الطلاق من المخالفات المرورية سواء كان الحد الأدنى أو الأقصى للمستفيد من خلال المخالفات المرورية، ويمكن أن تختلف من الفئة الأولى عن الفئة الثانية، لأن تقدير الغرامة بهذه القيمة المالية هو فقط مقدر لمن هم في مخالفة الفئة الثانية، ومن المؤكد أن يقوم العمل بالمخالفات المرورية، في الفئة السابعة وهذا على أن يبادر بدفع قيمة المخالفة سواء كانت 5000 ريال أو الحد الأقصى من الغرامة المرورية بالسعودية.

الفئات المحددة للغرامة بالمخالفات المرورية :