نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة العامة للمرور توضح عن الفئات المحددة للغرامة المرورية في المقال التالي
أعلنت الهيئة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية على أن يوجد العديد من البنود الهامة المخصص للمخالفات المرورية، وملفات محددة بقيمة مالية معينة أيضاََ، وهذا بتحديد المبلغ الأدنى والأقصى، ومن المؤكد أن لا يوجد زيادة على الطلاق من المخالفات المرورية سواء كان الحد الأدنى أو الأقصى للمستفيد من خلال المخالفات المرورية، ويمكن أن تختلف من الفئة الأولى عن الفئة الثانية، لأن تقدير الغرامة بهذه القيمة المالية هو فقط مقدر لمن هم في مخالفة الفئة الثانية، ومن المؤكد أن يقوم العمل بالمخالفات المرورية، في الفئة السابعة وهذا على أن يبادر بدفع قيمة المخالفة سواء كانت 5000 ريال أو الحد الأقصى من الغرامة المرورية بالسعودية.
الفئات المحددة للغرامة بالمخالفات المرورية :
- الغرامات تعد واحدة من أهم الفئات في المخالفات المرورية بالسعودية، وبناءاً على ذلك هذا ما تم تحديده على درجة المخالفة للمواطن السعودي المستفيد، حيث أن هذا يتراوح من 500 ريال سعودي لحد أدنى، 900 ريال سعودي كحد أقصى، وهذا بناءاً على نوعية المخالفة التي وقع على المواطن المستفيد السعودي.
- أوضحت الهيئة على أن الغرامة تقدر من 300 ريال سعودي وهذا كحد ادنى، أما بالنسبة للحد الأقصى وصل إلى 500 ريال سعودي، وهذا على ما اوضحته نوعية المخالفة، وأضاف إلى ذلك أن لا يوجد على الإطلاق أي زيادة غير المذكورة من خلال موقعنا هذا.
- تقدير مالية غرامة لمن يقعون في اي مخالفه تنتمي إلى هذه الفئة، حيث أن يتراوح مبلغ الغرامة كحد أقصى من 150 ريال سعودي حتى 300 ريال سعودي، وهذا يعد أمر ضروري لجميع المواطنين المستفيدين على حسب نوع المخالفة.
- أوضحت الهيئة على أن المبلغ المالي يتراوح ما بين 100 ريال سعودي وهذا كحد ادنى حتى 150 ريال سعودي كحد أقصى، وتم الإعلان على أن أعلى غرامة فتوى قدر قيمة الغرامة وهذا بناءاً على نوعية المخالفة للفرد.
- قد يكون مبلغ هذه الفئة إلى 1000 ريال سعودي وهذا كحد ادنى للغرامة، يصل إلى 2000 ريال سعودي، وهذا على حسب تصنيف المخالفة التي ارتكبها الفرد.
- يتم تحديد المبلغ 3000 ريال سعودي وهذا كحد أدنى، 10000 ريال سعودي وهذا كحد أقصى.
- أما بالنسبة للفئة الأخيرة عبارة عن فرض غرامة معينة، لديه المخالفات، الحد الأدنى من الغرامة لهذه الفئة 5000 ريال سعودي، أما بالنسبة للحد الأقصى 10000 ريال سعودي.
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