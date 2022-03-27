نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حديثة لشحن جواهر فري فاير 2022 Free Fire Diamonds في المقال التالي
طريقة حديثة لشحن جواهر فري فاير من المواضيع الرائجة على شبكة الأنترنت، حيث تعتبر لعبة فري فاير من الألعاب القتالية الشهيرة في الفترة الأخيرة التي لاقت رواجاً كبيراً، وأصبحت بمرور الوقت لعبة منافسة للعبة ببجي العالمية لأنهم من نفس نوع الألعاب وهي الألعاب القتالية القائمة على التنافس، وبمرور الوقت وإدخال التطورات عليها استطاعت أن تحقق نجاح كبير في وقت قصير، ولهذا يبحث اللاعبين عن طريقة الحصول على جواهر فري فاير بشكل آمن ومضمون، ومعرفة طريقة شحن جواهر فري فاير المجانية، فهناك أيضاً طرق شحن جواهر فري فاير تكون مدفوعة ولكنها تقتصر فقط على من يمتلك فيزا أو حساب بنكي.
طريقة حديثة لشحن جواهر فري فاير
توجد كثير من الطرق التي من خلالها يستطيع اللاعب، لكننا نقدم لكم أحدث طريقة لشحن جواهر فري فاير، وتنقسم هذه الطرق إلى طرق في اللعبة من الداخل دون استخدام أي تطبيقات أو استخدام شفرات اختراق، وهذه الطريقة تكون كما يلي:
- يحصل الفرد على جواهر فري فاير عن طريق إضافة أحد الأصدقاء في اللعبة.
- يتم الشحن عن طريق استخدام البطاقات الخاصة بجوجل بلاي.
2022 Free Fire Diamonds
يمكنك معرفة طريقة شحن جواهر فري فاير 2022 عن طريق بعض الخطوات التالية:
- أول خطوة يتم استخدام متجر جوجل بلاي على الهاتف.
- بعد ذلك يتم تحويل متجر جوجل بلاي لحساب أمريكي حتى يتم الاستفادة من نقاط اللعبة وجمعها ثم تحويلها للعبة.
- بعد قيام اللاعب بنقل الحساب، يتم استخدام التطبيقات التي تعطي نقاط بعد كل مرة تنزيل، مع العروض التي تظهر أمام اللاعب عن دخوله للتثبيت يضغط على أيقونة الإلغاء.
- في هذه الخطوة يتم تحويل النقاط بواسطة الرصيد الموجود في بطاقة المتجر.
- نقوم بفتح عروض جواهر فري فاير، من خلالها يتم الحصول على جواهر كثيرة عن طريق الرصيد الموجود في جوجل بلاي.
شحن جواهر فري فاير من متجر أمريكي
- يدخل اللاعب على العلامة التي توجد بها 3 نقاط التي توجد في أعلى واجهة متجر جوجل بلاي.
- ثم تضغط على طرق الدفع، ومنها إعدادات الدفع الأخرى ونختار جوجل كروم.
- بعد ذلك ننتقل للعلامة الخاصة بالثلاث شرائط، وبعدها الإعدادات ومنها يتم اختيار دولة أمريكيا لحساب الدفع.
- في النهاية يتم كتابة العنوان، والعنوان الأمريكي، ثم نحفظ كافة البيانات وبناءً على ذلك يحول الحساب مباشرةً إلى حساب أمريكي لشحن جواهر فري فاير.
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