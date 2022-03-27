إدارة تعليم القصيم مواعيد الدراسة في رمضان 1443 تبدأ من العاشرة صباحًا بجميع المدارس

الدراسة في رمضان 1443 تم اعتمادها من قبل الإدارة العامة للقصيم بالمملكة العربية السعودية في جميع المدارس الحكومية والأهلية من الساعة العاشرة صباحًا وفق خطة سير العملية التعليمية التي تم اعتمادها لجميع المراحل التعليمية، كما تم تحديد المدة الزمنية للحصة 35 دقيقة والجدير بالعلم أنه سيتم وفق النظام المرن الجمع بين الدراسة عن بعد وبين التعليم حضوريًا في آن واحد كذلك ستكون عطلة إجازة عيد الفطر المبارك 1443هـ بمشيئة الله هي نهاية دوام يوم الإثنين 24 رمضان 1443هـ الموافق 25 إبريل 2022م، مع التشديد على تطبيق دليل وقاية الإرشادي للدراسة الحضورية الصادر من هيئة الصحة العامة على طلبة وطالبات المملكة الأقل من عمر 12 عام.

تعليم القصيم مواعيد الدراسة في رمضان 1443 واستئناف الدراسة حضوريًا

إضافة لما سبق فقد أعلنت من قبل وزارة التعليم السعودية أنه سيتم تطبيق الدليل الإرشادي الوقائي لتنظيم سير العملية التعليمية في ظل رفع الإجراءات الاحترازية بعد تقارير وزارة الصحة عن السيطرة على فيروس كورونا المستجد، وقد جاءت أبرز التعليمات الواجب اتباعها بالفصل الثالث بدليل وقاية كالتالي:

أولًا تم إلغاء النماذج التشغيلية المعتمدة من التعليم السعودي بالفصل الدراسي الأول والثاني.

كذلك تم استئناف الدراسة حضوريًا بشكل كامل بالفترة الصباحية لطلاب وطالبات المراحل التعليمية والمعاهد والتربية الخاصة والتعليم مستمر من يوم الأحد الموافق 20 مارس 2022 الموافق 17 شعبان 2022م.

أيضًا العمل على الإلتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية الصحية بدليل وقاية المحدث المتمثل في إلغاء التباعد بين الطلاب بالفصول الدراسية والأنشطة الصيفية وطابور الصباح.

كما تم الإعلان عن الاستمرار في الإعتماد على المنصات التعليمية لإعداد الدروس والواجبات واستمرار منصة مدرستي وقنوات عين التعليمية وغيرها من المنصات الرقمية كما هي للتعليم عن بعد.

كذلك استمرار برنامج مهارات الطلاب والطالبات الخاصة بالمرحلة الإبتدائية وتفعيلها بالفصل الدراسي الثالث 2022.

في النهاية الإلتزام بشرط التحصين للفئات العمرية فوق 12 عام كما هي للطلاب والطالبات للدراسة حضوريًا.

القنوات التعليمية السعودية 2022 وفق نظام التعليم المرن

في الختام يذكر أن وزارة التعليم السعودية تقوم برفع جداول دروس الحصص اليومية لكافة المراحل التعليمية على قنوات عين التعليمية السعودية والتي يتم متابعتها من خلال التالي:

أولًا تردد عربسات 12437.

كذلك من خلال منصة مدرستي التعليمية.

التعليمية. أيضًا من خلال رابط قناة عين على قناة اليوتيوب والتي تبدأ بثها من الساعة 7.30 صباحًا بشكل يومي، مع اتاحة الاعادات على مدار اليوم.

في الختام قامت قناة عين بنشر جدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة عبر موقعها الرسمي تويتر.

التعليم تطبيق اختبار مهاراتي 1443 حضوريًا للابتدائية والمتوسطة بالسعودية

تطبيق اختبار مهاراتي 1443 حضوريًا اليوم الأحد الموافق 27 مارس 2022 الموافق 24 شعبان 1443هـ بجميع المدارس السعودية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة، وسيتم أداء اختبار مهاراتي بالمواد الدراسية الأساسية لغتي والعلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية، كما سيتم أداء الاختبار تحت إشراف معلمي ومعلمات المدارس وفق الخطة الزمنية الموضوعة للاختبارات من قبل وزارة التعليم السعودية، والجدير بالعلم أن اختبارات مهاراتي يتم من خلالها تحديد المهارات التحصيلية في تلك المواد لمساعدة المؤسسة التعليمية في دعم اتخاذ قرارات لتعزيز وتجويد نواتج التعليم وفق رؤية المملكة 2030م.