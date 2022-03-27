نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مباشراً” سجل الآن عبر رابط تقديم وظائف ديوان المظالم رجال 1443 موقع جدارة masar.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن اليوم ديوان المظالم عبر الحساب الرسمي له علة تويتر، عن موعد فتح رابط تقديم وظائف ديوان المظالم للرجال، للتسجيل في 78 وظيفة عن طريق التعاقد، للعمل في محافظات “الرياض، جدة، الدمام” وحدد رابط التسجيل الإلكتروني وهو جدارة الوظائف، المعلن عنها مقسمة إلي 61 وظيفة على المرتبة السادسة، وعدد 16 وظيفة على المرتبة الرابعة بمقر الديوان ومحاكمة في المحافظة المذكورة أعلا.

حددت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم، الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية للراغبين في التسجيل لشغل الوظائف المتوفرة لديها، وكانت المديرية العامة لحرس الحدود قد أعلنت عن فتح رابط التسجيل بوظائف الحدود للنساء، ونحن عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم تلك الشروط وكذالك طريقة التسجيل الإلكترونية للوظائف وموعد فتح التسجيل عليها وكافة التفاصيل فتابعونا.

#ديوان_المظالم يعلن عن توفر (78) وظيفة عن طريق التعاقد في كل من (الرياض وجدة والدمام)https://t.co/8BZIFW27Kh pic.twitter.com/KMbVljWLZX — ديوان المظالم (@saudibogrv) #ديوان_المظالم يعلن عن توفر (78) وظيفة عن طريق التعاقد في كل من (الرياض وجدة والدمام)https://t.co/8BZIFW27Kh pic.twitter.com/KMbVljWLZX — ديوان المظالم (@saudibogrv) March 27, 2022

رابط تقديم وظائف ديوان المظالم

ا لدخول على رابط موقع جدارة للتوظيف masar.gov.sa .

لدخول على رابط موقع جدارة للتوظيف . تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور.

البحث عن الوظائف المتاحة على الموقع “وظائف ديوان المظالم”.

تحديد الوظيفة المناسبة لمؤهلاتك وخبراتك.

تسجيلا استمارة التقديم الإلكترونية بالبيانات المطلوبة.

إرسال الطلب وطباعته والاحتفاظ برقم الطلب للمراجعة في حالة القبول المبدئي.

شروط تقديم وظائف ديوان المظالم للرجال

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن لا يكون محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة. أن يكون السن لا يقل عن 18 عام ولائق صحياً للقيام بمهام الوظيفة. أن يكون حاصل على المؤهلات العلمية والشهادات الدراسية المطلوبة طبقاً للتصنيف الوظيفي. أن لا يكون قد تم فصله من أي وظيفة حكومية سابقة. يشترط إجتياز أختبار قياس القدرة المعرفية للمتقدمين على الوظائف في المرتبة السادسة والسابعة.

موعد فتح التسجيل في وظائف ديوان المظالم

كما جاء في الموقع الرسمي لديوان المظالم فأن باب التسجيل الإلكتروني على الوظائف، سوف يفعل بداية من يوم الأحد 1443/09/02 الموافق 2022/04/03 القادم، ويستمر حتى يوم الأربعاء 1443/09/05 الموافق 2022/04/06 القادم عبر رابط جدارة.

وظائف ديوان المظالم السعودي

أكدت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم أن التسجيل إلكتروني عبر رابط جدارة، وأن الذين سوف يقع عليهم الاختيار والقبول المبدئي عليهم استكمال إجراءات القبول النهائي، من تقديم أصول المستندات والحضور في المواعيد المحددة للمقابلات الشخصية، حتى يتم القبول النهائي لشغل الوظائف.