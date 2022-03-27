منصة جود تسجيل دخول الدعم السكني بالسعودية

منصة جود تسجيل دخول، حيث تعد منصة جود الإسكان التنموي واحدة من المنصات الإلكترونية الهامة التي توفرها وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية، فمن خلال المنصة يتم تقديم خدمات تخص إجراءات التسكين الخاص بالمواطنين الأكثر احتياجاً، حيث تهدف الوزارة إلى تقديم خدمات هامة للمجتمع السعودي من خلال التعاون مع منظمات ومؤسسات رسمية تعمل على تقديم المساعدات الخيرية السكنية بشكل مجاني، ويتم ذلك بواسطة منصة إلكترونية ذات عمل شفاف وعمل دقيق يساهم بالعطاء الإسكاني لجميع الأسر الأشد حاجة في المملكة، ويتوفر التسجيل في منصة جود بناءً على توافر بعض الشروط التي يجب توافرها في جميع المستفيدين، وسوف نوفر لكم منصة جود تسجيل دخول.

منصة جود تسجيل دخول

يتم تسجيل الدخول بمنصة جود الإسكان حتي يتم متابعة الطلب الذي تم تسجيله بالمنصة، والتعرف على تفاصيل الاستحقاق الخاص بالمستفيد سواء في حالة قبول الطلب أو رفض الطلب، حيث تقدم المنصة كافة التفاصيل الاستعلامية عن حالة الطلب المقدم من كل مستفيد، ويتم تسجيل الدخول إلى منصة جود بواسطة هذه الخطوات:

يجب الدخول إلى المنصة التالية من خلال ذلك الرابط/ جود الإسكان.

النقر على تبويب (حسابي) بأعلى صفحة الموقع.

النقر على على تسجيل دخول.

يجب إدراج رقم الجوال في المكان المخصص لذلك.

الضغط على تسجيل الدخول.

سوف تصل رسالة تحتوي على كود تحقق من أجل تأكيد تسجيل الدخول.

يجب أن يتم إدخال البريد الإلكتروني في المكان المخصص لذلك.

إدراج كلمة المرور الخاصة بك مستفيد.

ثم النقر على تسجيل دخول.

شروط التسجيل في منصة جود

يتم التسجيل في جود الإسكان وفق بعض المعايير والشروط التي يجب توافرها في جميع المستفيدين من أجل الموافقة على استحقاق الدعم السكني، ومن هذه الشروط ما يلي: