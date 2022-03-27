رابط تقديم وظائف ديوان المظالم 1443 عدد 78 وظيفية عبر منصة جدارة

يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين هذه الساعات عن رابط تقديم وظائف ديوان المظالم على محرك البحث “جوجل”، فقد أعلن ديوان المظالم منذ وقت قليل على موقع التواصل الإجتماعي الخاص به عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة عن طريق التعاقد تُقدر ب 78 وظيفة على المرتبة السابعة والسادسة والرابعة في عدة مناطق بالمملكة منهم الرياض وجدة والدمام، وقد حددت الإدارة العامة للموارد البشرية بالديوان عن وجوب توفر عدد من الشروط في كل المتقدمين لشغل الوظائف سنوضحها لكم بالتفصيل خلال المقالة، وتسعى الحكومة السعودية إلى توفير وظائف مناسبة للشباب السعودي وتقليل أعداد البطالة ولذلك نهتم في موقعنا بتوضيح كافة الوظائف الحكومية والخاصة السعودية، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية التقديم على وظائف ديوان المظالم وشروطها كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية التقديم على وظائف الحرس الوطني للرجال تجنيد، فإلى نص المقال.

تقديم وظائف ديوان المظالم

يُمكن لكل المواطنين السعوديين التقديم على الوظائف التي أعلنها ديوان المظالم عبر موقعه الرسمي ابتداءاً من يوم الأحد القادم 3 أبريل عام 2022م الموافق 1443/09/02ه من خلال النقر على رابط التقديم الوظائف المعلنة، فقط قم بالضغط على الرابط للإنتقال إلى صفحة التقديم.

شروط تقديم ديوان المظالم

كما وضحنا لكم أعلى المقال لا بد من توفر عدد من الشروط في كل المتقدمين إلى وظائف ديوان المظالم، وسنوضح لكم الشروط كالتالي:

أولاً أن يتمتع المتقدم بالجنسية السعودية.

ثانياً أن يكون عمره 18 عام على الاقل وقت التقديم.

ثالثاً أن يجتارز الكشف الطبي ويكون لائق صحياً.

رابعاً يتمتع بحسن السير والسلوك.

خامساً حاصل على المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة.

سادساً لم يسبق الحكم عليه في قضية مخلة بالشرف.

سابعاً ألا يكون قد فًصل من وظيفة من قبل.

ثامناً أن يجتاز كل الإختبارات المطلوبة.

وفي نهاية مقالنا نرجو أن نكون وضحنا كافة المعلومات المتعلقة بموضوع المقال، فقد وضحنا لكم كيفية التقديم وشروط التقديم على الوظائف المعلنة، وفي حالة وجود أي استفسار لديكم يُمكنكم ترك سؤالكم بالأسفل وسنجيب عليه فوراً