عاجل- إسقاط 18 طائرة أوكرانية بدون طيار

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوى الروسية استطاعت إسقاط 18 طائرة أوكرانية بدون طيار الليلة الماضية.





وقال كوناشينكوف، خلال تصريحات إعلامية: "تمكنت أنظمة الدفاع الجوى الروسية من اسقاط 18 مركبة جوية أوكرانية بدون طيار فوق نوفايا باسانيا، ساندز، بوريسبيل، شكور، فيشنيفا، كريوكوفكا، بتروفسكى"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية. وأضاف كوناشينكوف: "كما تم تدمير مستودع أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس-300" و"بوك" فى قرية بليسيتسكوى، على بعد 30 كيلومترًا جنوب غرب مدينة كييف، بأسلحة بحرية عالية الدقة بعيدة المدى".

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