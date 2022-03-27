عاجل.. رئيس لوهانسك: استفتاء على انضمامنا لروسيا قريبًا

جدة - نرمين السيد - وقال باسيتشنيك، فى تصريحات للصحفيين: "أعتقد أن استفتاء سينظم فى المستقبل القريب"، مضيفًا أن "الشعب سيمارس فيه حقه الدستورى تمامًا لإبداء رأيه بشأن إمكانية الانضمام إلى روسيا".

وأعرب عن قناعته بذلك الاستفتاء، لافتًا إلى ما عاناه سكان الإقليم "على مدار 8 سنوات من قصف مستمر وحصار اقتصادى وسياسى، ومواجهتهم كل الفظائع والمضايقات المرتكبة هنا على أيدى الكتائب القومية (الأوكرانية) لم يشعروا بالدعم من أى دولة سوى روسيا".

وأكد باسيتشنيك على أن لوهانسك تتطلع إلى العودة إلى الحضن الروسى، و"بدء العمل فى نهاية المطاف من أجل مستقبل مزدهر مشترك".