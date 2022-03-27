موسكو: منعنا من الوصول للمختبرات البيولوجية بأوكرانيا وجورجيا

جدة - نرمين السيد - وأضافت زاخاروفا - فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، أن الموقف يشير إلى حدوث تجارب غير قانونية فى تلك المختبرات، مشددا على أن البنتاجون استخدم المختبرات البيولوجية لأغراض عسكرية.

وعلى صعيد متصل، اتهمت زاخاروفا الجانب الأوكرانى بالمماطلة خلال محادثته مع موسكو.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إن المفاوضات ليست جيدة، ولكنها ليست سيئة أيضا، معتبرة أن دعوات كييف للتفاوض طيلة السنوات الماضية كانت مجرد مناورات لتشتيت الانتباه ومواصلة بناء قدراتها العسكرية.