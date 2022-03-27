تعرف على طريقة شحن شدات ببجي موبايل 2022 من الموقع الرسمي

أصبحت لعبة ببجي الشهيرة من أشهر الالعاب حول العالم ، حيث يرجع ذلك إلى بعض المميزات التي تقدمها اللعبة للاعبيها، هذا الشيء الذي تهتم به إدارة اللعبة من خلال تقديم بعض من التحديثات بشكل مستمر خلال وقت محدد، حيث أنها تقوم بإصدار تحديث أربع مرات خلال السنة الواحدة، فقد أدي ذلك الأمر إلى شهرة اللعبة على نطاق واسع في العديد من الدول حول العالم، هذا وبالإضافة إلى بعض المميزات الأخرى التي توفرها لعبة ببجي، وبناءاً علة ذلك يبحث عدد من اللاعبين عن طريقة شحن شدات ببجي موبايل 2022 من الموقع الرسمي للاستمتاع بها داخل اللعبة، هذا ما سوف نطرحه.

طريقة شحن شدات ببجي موبايل 2022 من الموقع الرسمي

يبحث دائما لاعبي ومحبي لعبة ببجي موبايل عن تحديث الشدات الخاصة بهم وذلك بعد كل مرة تقوم بها اللعبة بالقيام بعملية تحديث جديدة، حيث يتم ذلك كل ثلاثة أشهر، لهذا ومع تواجد أخر تحديث للعبة سوف نعرض الطريقة الصحيحة للقيام بشحن شدات بابجي من خلال الخطوات التالية:-

يقوم اللاعب بالشحن عبر حساب جوجل بلاي الخاص به.

يدخل اللعب عبر اللعب ومن ثم الدخول على الشدات الجديدة للقيام بشحنها.

من خلال بعض الخيارات التي توفرها اللعبة يختار اللاعب عدد الشدات المناسب مع رصيده.

تقوم اللعبة بتحميل الشدات التي قام باختيارها.

يستطيع الآن اللاعب الدخول إلى اللعبة والاستمتاع بالشدات الجديدة.

مميزات لعبة ببجي موبايل 2022

تقدم لعبة ببجي موبايل العديد من المميزات التي ينفرد بها اللاعبين داخل ساحة اللعبة، هذا الشئ الذي جعلها حتى الأن أفضل لعبة فيديو على مستوى العالم، فإن اللعبة من خلال قيامها بالتحديثات كل ثلاثة أشهر استطاعت أن تحدث الكثير من المميزات والتحديثات التي تجذب اللاعبين، ومن أهم المميزات في آخر تحديث لها ما يلي:-