نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “epedu” لينك سريع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي معدلات القبول 2021-2022 عبر موقع وزارة التربية العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر الطلاب واولياء الأمور بالكثير من القلق والتوتر في هذه الأيام نتائج القبول الموازي في العراق 2022، وذلك للعام الدراسي الجاري، بعدما تقدم عدد كبير من الطلاب بطلبات القبول الموازي والالتحاق بالجامعات العراقية المختلفة في التخصصات المختلفة بجميع انحاء المملكة العربية السعودية، حيث اشارت وزارة التربية والتعليم العراقية ان نتائج الطلاب من المقرر ان يتم طرحها الكترونيا من خلال الموقع الخاص بها تسهيلا على الطلاب الحصول على النتائج بشكل الكتروني، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي معدلات القبول 2022 عبر موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq.

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي في العراق 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم رسميا عن نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية المختلفة بجميع التخصصات عبر موقع الوزارة الرسمي، حيث اشارت الى ان نتائج الطلاب أصبحت متاحة الآن ليتم الاستعلام عنها الكترونيا في اطار تسهيل تقديم الخدمات الالكترونية للطلاب واولياء الأمور في جميع انحاء العراق بالتزامن مع انتشار ازمة فيروس كورونا، حيث كانت الوزارة قد قامت بتفعيل رابط الاستعلام عن النتائج الكترونيا بسهولة.

معدلات القبول الموازي في العراق 2022

وقد نشرت وزارة التربية والتعليم رسميا خلال الأيام الأخيرة المعدلات الرسمية المعتمدة الخاصة بالقبول الموازي في جميع الجامعات العراقية بشكل عام، حيث تختلف المعدلات المطلوبة بناء على التخصص الذي تقدم به الطالب لكي يتم الالتحاق به بناء على نتائج الامتحانات للطلاب التي أعلنت رسميا خلال الفترة الأخيرة.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022

وقد تم تفعيل رابط الاستعلام الكترونيا عن نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية هذا العام 2022، ليتم استخراج نتائج الطلاب بالرقم الامتحاني، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.