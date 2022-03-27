نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لكل قلب جريء.. آخر أخبار ببجي لعشاق المغامرة العبة الأشهر والأقوى في العالم PUBG MOBILE في المقال التالي

عمر شويل - جدة آخر أخبار ببجي من الأخبار التي تهم كل عشاق اللعبة، والذين يدخلون إليها يوميًا، حيث اهتمت الشركة المبتكرة لتلك اللعبة بتطويرها، بل والتعاقد مع بعض الإصدارات الأخرى، ليتم إطلاق إصدار حديث لها ممتع، ليمنح لاعبيها متعة مطلقة أثناء تواجدهم فيها، ومن المعروف أن تلك اللعبة

آخر أخبار ببجي

هل أنت مهتم عزيزي القارئ بمعرفة آخر الأخبار المتعلقة بلعبتك المفضلة BUBG جمعنا لك نخبة مميزة من أخبارها الجديدة وبعضها سيشعرك بالسعادة، ومن تلك الأخبار ما يلي:

تحديث 1.9 الجديد

هو عبارة عن إدخال مزيد من التطورات في اللعبة خاصةً في جزيرة Erangel وكذلك خريطة Livik، وهذا التطوير تم بمناسبة مرور 4 سنوات على إطلاق اللعبة.

مميزات تحديث ببجي الجديد

ومن أهم مميزات هذا التحديث ما يلي:

توفر خاصية الطيران في السماء.

أيضا وجود مزيد من المخيمات والعربات المطورة.

علاوة على ذلك إمكانية ارتداء بدلة جديدة خارقة تسمى x-suit.

بالإضافة إلى ذلك ظهور مغامرى الـ Warframe مع التحديث الجديد

امتيازات اللاعبين فى تحديث ببجي الجديد

قامت الشركة بالإعلان على اتحادها مع لعبة Warframe لإضفاء مزيد من الحماسة والمتعة في اللعب، وسوف يحصل اللاعبين على الامتيازات التالية:

سوف يحصل كل الفائزين في ببجي على ملابس مهمات وأدرعه تخص مغامرى Warframe الرائعين.

بالتالي وبعد إتمام المهام الخاصة بهم سيحصلون على امتيازات أكثر تجعل من اللعب متعة مميزة.

لذلك من المعروف أن لعبة ورفرام يظهر محاربيها بنفس هيئة المحاربين القدامى للنينجا، ويستخدمون أسلحة تكاد تكون بدائية لكنها فتاكة.

خريطة سانتوريني

ميزة جديدة تم إضفائها على اللعبة حيث سيتواجه فريقين من اللعبة كل منهما مكون من 8 لاعبين على أرض جزيرة سانتوريني اليونانية الرائعة، فوق تلالها وجبالها، لهذا هم بحاجة لمعرفة خريطة تلك الجزيرة.

أيضا الأمر الذي جعل القائمين على اللعبة التعاقد مع الحكومة اليونانية على السماح لهم باستخدام خريطة الجزيرة. بالتالي تم طرحها في التحديث الأخير للعبة لمزيد من الحماسة والمغامرة.

تحديث دوري محترفي ببجي 2022

امتد التحديث ليصل إلى دوري محترفي ببجي، ومن خلال ذلك سوف يتم طرح تنسيق فريد مميز. بالإضافة إلى ذلك لظهور منطقتين جديدتين في اللعبة، لمنح اللاعبين مزيد من البيئات التنافسية.

وسيصل التحديث لدوري ببجي باكستان، وكذلك أفريقيا، وقد بدأت فاعليات الدوري بالفعل في 14 من شهر فبراير الماضي. والذي يشارك فيه نحو 20 فريق للحصول على اللقب الجديد.

عرضنا على حضراتكم آخر أخبار ببجي وكيف أن اللعبة أصبحت أكثر حداثةً وتطويرًا من الإصدار القديم، وهذا من شأنه منح لاعبيها مزيد من الحماسة في خوض مهامهم للحصول على امتيازات جديدة عند كل انتصار يحصلون عليه.