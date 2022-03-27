نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام العمل السعودي ملخص التعديلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة من حين لآخر تطرأ قوانين جديدة وأوضاع مختلفة تمس سوق العمل وحياة الموظفين في كافة أنحاء العالم ، ومن ضمن الدول الجاذبة للأيدي العاملة في منطقة الشرق الأوسط بشدة هي المملكة العربية السعودية ، و انطلاقا من حرص المملكة الدائم علي خلق مناخ عمل جاذب للاستثمارات مرضي لكافة الفئات العاملة ، وتحقيقاً لمبادئ العدالة الاجتماعية ، تبذل الجهات التشريعية بالدولة السعودية جهود قوية في اجراء كافة التعديلات علي المواد التي تمس التطورات التي يشهدها سوق العمل ، ومن خلال مقالنا اليوم بخصوص نظام العمل السعودي ملخص التعديلات ، نستعرض لكم أهم المواد التي طالها التعديل مؤخراً مع شرح لكل تعديل جديد طرأ ، و تفاصيل تعديلات نظام العمل السعودي المرتقب و العديد من التعديلات تخص صاحب العمل والعامل ، وفي ذات السياق ننوه بشأن قرار وزارة العمل السعودية الجديد بخصوص نظام الانضباط الوظيفي وعقوبات المخالفين والتي بدأ العمل بها من تاريخ 20 مارس 2022 م. نظام العمل السعودي ملخص التعديلات يعتبر نظام العمل الجديد امتداد للقوانين الدولية فيما يخص حقوق العاملين واوضاعهم ، وبما يتماشى مع أوضاع القانون بالمملكة واللائحة الإدارية بقانون العمل السعودية في القطاع الخاص والعام ووزارة الموارد البشرية : طرأت بعض التعديلات علي نصوص خمس مواد أساسية من قانون العمل الجديد يهدف لتنظيم الحقوق: الثانية : تعريف العامل السعوديين وفق تعديل نظام العمل. المادة الثالثة : حق توظيف العمال وفق تعديلات نظام العمل الجديد. الرابعة والسبعين : فقرة 4 ” لنظام سن التقاعد “. الرقم مائة وخمس وخمسون : الفصل التعسفي. والمادة رقم مائة وست وخمسون من نظام العمل في المملكة العربية السعودية.

وجاء مشروع تعديل نظام العمل بناء علي مرسوم الملكي صادر بتاريخ 27 – 11 – 1440 بالمرسوم ” م / 134 “. ويمكن تحميل نظام العمل السعودي الجديد pdf ، و ملخص نظام العمل السعودي الجديد بيان تعديلات نظام العمل السعودي المرتقب وموعد إلغاء مادة 156. محتوي تعديلات قانون العمل الجديدة جاءت التعديلات الجديدة في قانون العمل السعودي بما يشمل 4 مواد للتعديل ومادة للإلغاء كالآتي ملخص التعديلات التي حدثت على نظام العمل: مادة 2 من نظام العمل وتختص بتعريف العامل : وهو كل شخص طبيعي ذكر او أنثي يعمل لدي صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر حتي وإن كان بعيد عن نظارته.

وتختص بتعريف العامل : الثالثة وتختص بأحقية العمل : تكفل حق المواطن في العمل دون غيره إلا لمن تنطبق عليه الشروط الموجودة بالقانون. مع ضمان تساوي الجميع أمام النظام في حق العمل دون تمييز بالجنس أو السن أو الحالة الصحية في التوظيف أو التعيين.

وتختص بأحقية العمل : تكفل حق المواطن في العمل دون غيره إلا لمن تنطبق عليه الشروط الموجودة بالقانون. الرابعة السبعون ” الفقرة الرابعة “ وتحدد سن التقاعد : تحدد سن التقاعد وفق أحكام نظام التأمينات مال يحدث اتفاق بين الطرفين للعمل بعد هذا السن. ويأتي التعديل بالاستناد لتحديث مادة 38 من نظام التأمينات الاجتماعية ومساواة سن التقاعد بين الرجال والنساء.

وتحدد سن التقاعد : تحدد سن التقاعد وفق أحكام نظام التأمينات مال يحدث اتفاق بين الطرفين للعمل بعد هذا السن. مائة وخمس وخمسون الفصل والإنذار بالفصل للإناث : تمنع المادة صاحب العمل من حق الفصل للعاملة أو إنذارها بذلك في وقت حملها. أو حال قيامها بإجازة الوضع أو إجازة مرضية مسببة بالحمل أو الوضع. شرط وجود شهادة طبية معتمدة بذلك. كما اشترطت المادة عدم تجاوز مدة غياب الموظفة المائة وثمانون يوم في السنة متصلة او متقطعة.

الفصل والإنذار بالفصل للإناث : تمنع المادة صاحب العمل من حق الفصل للعاملة أو إنذارها بذلك في وقت حملها. تم إلغاء مادة ( 156 ) مائة وست وخمسون من النظام : حيث تم دمجها مع المادة رقم 155 مائة وخمس وخمسون. ومن فترة لأخري يتابع هذه التحديثات ملخص نظام العمل السعودي و تحديثات قانون العمل السعودي للوافدين.

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