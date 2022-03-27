“العب البلياردو الآن مع أصدقائك” تشغيل لعبة Ball Pool 8 للكمبيوتر

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لعبة Ball Pool هى لعبة بلياردو واسعة المجال يمكن أن يلعبها عدة لاعبين في وقت واحد من خلال شبكات الإنترنت ويستطيع أي شخص حول العالم لعب Ball Pool 8 عن بعد ويستطيع اللاعب تحقيق الفوز من خلال إسقاط الكرات الخاصة به في الثقوب المخصصة لها كما تتوفر بها مؤشر يحدد لك مسار الكرة ولكن يجب توافر إمكانيات لتثبيت لعبة البلياردو على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو هاتفك.
متطلبات تحميل لعبة Ball Pool 8 للكمبيوتر
يجب أن يحتوي جهاز الكمبيوتر الخاص بك على عدة إمكانيات لكى تستطيع تحميل تلك اللعبة وهى:
- نظام التشغيل على جهاز يكون ويندوز 7 ،8 ،10 أي من تلك النسخ.
- الرام 4 جيجابايت أو أكثر.
- المعالج المتوفر بالجهاز Intel أو AMD Processor.
- المساحة المتوفرة على القرص الصلب بالجهاز لا تقل عن 5 جيجابايت على الأقل.
- الجهاز لابد أن يكون يدعم برنامج حديث تشغيل الرسومات المتحركة من Microsoft.
كيفية تثبيت لعبة Ball Pool على الكمبيوتر
يمكن تثبيت لعبة البلياردو Ball Pool 8 بسهولة من خلال إتباع عدة خطوات بسيطة:
- أولا يجب تحميل وتثبيت Blue Stacks على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل على تشغيل التطبيقات على الكمبيوتر
- ثم الدخول على Google Play.
- يكتب في محرك البحث Ball Pool 8 وعندما تظهر النتائج يضغط المستخدم عليها.
- ثم ينقر اللاعب على كلمة تثبيت ويبدأ الجهاز تلقائيا في تحميل اللعبة.
- بعد التثبيت انقر على فتح ويبدأ اللاعب بالاستمتاع باللعبة.
ملحوظة يجب على اللاعب الاطلاع على قواعد اللعبة وقوانينها ومعرفة كيفية اللعب و لتجنب الأخطاء.
مميزات لعبة Ball Pool8 على جهاز الكمبيوتر
تحظى لعبة البلياردو Ball Pool على عدة مميزات عند تحميلها على جهاز الكمبيوتر ومنها
يستطيع اللاعب اللعب بطريقة أكبر لأنه لا يضع اصبع كبير على شاشة صغيرة مثل هواتف الاندرويد.
- يعطى الكمبيوتر إحساس بالاستمتاع والاندماج أكثر من الهواتف الذكية.
- يعطى رؤية أوضح من خلال التحكم في رمي الكرة من خلال المؤشر أو السهم.
- تصبح الرؤية أفضل لأن الشاشة أكبر وتستطيع التحكم في العصا وفي رمي الكرات من السهم.
- تمكن اللاعب من اللعب فردي أو في جماعات من 8 لاعبين.
- تمكن اللاعب من الفوز والحصول على قطع نقدية يستخدمها اللاعب لتحسين معداته والحصول على معدات وأدوات لعب أكثر وأحدث.
- يستطيع اللاعب المنافسة في اللعبة على الإنترنت حتى يواجه أفضل لاعبين على مستوى العالم.
- كما تتوفر لعبة البلياردو على أجهزة الكمبيوتر وتستطيع لعبها دون الحاجة إلى إنترنت.
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