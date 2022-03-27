القنوات الناقلة مباراة مصر والسنغال مباراة الإياب في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال 2022

القنوات الناقلة مباراة مصر والسنغال مباراة الإياب للتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، من أهم الموضوعات التي تزايد عنها البحث خلال الساعات الأخيرة، لمعرفة تفاصيل موعد ومكان إقامة المباراة، والقنوات التي تنقل أحداث المباراة وترددها للتمكن من ضبطها ومتابعة المباراة التي تحسم مصير المنتخب المصري ومنتخب السنغال، في التأهل لمونديال العالم بقطر 2022، ونحن من خلال موقعنا المتميز ثقفني نهتم بتقديم ومتابعة أهم الأخبار التي تهم المواطنين بمختلف الدول، ومنها أخبار البطولات والمباريات الهامة لكرة القدم معشوقة الجماهير على مستوي العالم، لذلك نقدم تردد القنوات التي تقرر نقلها لمباراة الإياب بين مصر والسنغال.

القنوات الناقلة مباراة مصر والسنغال

تقوم قناتي أون تايم سبورت “1،2” بنقل مباراة مصر ضد السنغال في دور الإياب لتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث تبث هذه القنوات ترددها عبر القمر الصناعي النايل سات، وهي قنوات مجانية ليس لها اشتراك وتعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة، هذا وتقوم قناة ssc3 السعودية بنقل أحداث المباراة على التردد المشفر عبر القمر الصناعي عرب سات، كما يستطيع جماهير منتخب السنغال متابعة المباراة من خلال قناة RTS 1 senegal السنغالية على القمر الصناعي يوتال “1،2″، ويوفر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قناته الرسمية على اليوتيوب لنقل المباراة، ليتمكن محبي ومتابعي المباريات الإفريقية من خارج منطقة الشرق الأوسط من متابعة أهم اللقاءات والبطولات، حيث تقام في نفس اليوم عدة لقاءات منها مباراة الجزائر والكاميرون، وسنوضح لكم فيما يلي التردد الصحيح لقناة أون تايم سبورت 1-2.