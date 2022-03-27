استرجاع حساب فري فاير بعد نسيان كلمة السر بكل سهولة

تستطيع استرجاع حساب فري فاير بعد نسيان كلمة السر من خلال طريقة سهلة وبسيطة للغاية، حيث يوجد الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى فقدان حسابكم، ومنها أنك إذا كنت متصل بحسابك الشخصي على الفيس بوك فمن الممكن فقده بأي شكل، وإذا كنت تستخدم طرق غير شرعية في جمع الجواهر يمكن أن يتم إغلاق حسابك أيضاً، ولكن اليوم سنعرفك على طريقة استرجاع حسابك حتى في حالة نسيان كلمة السر.

استرجاع حساب فري فاير بعد نسيان كلمة السر

هناك طرق كثيرة قد تؤدي إلى فقدان حسابك ولكن الأشهر من بينهم هي أنك تتبع طرق غير صحيحة وغير شرعية من أجل جمع الجواهر في اللعبة، ولكن في هذه الحالة قد يحدث 3 نتائج وهم:

أن يطلب منك في اللعبة أن تقوم بتسجيل رقم هاتفك، وإذا قمت بذلك سوف يتم سرقة رصيدك.

أن يطلب منك التسجيل في صفحة فيسبوك ولكن تكون صفحة وهمية وبعدها يتم سرقة حسابك.

في الحالة الثالثة تقوم الشركة بإيقاف حسابك نهائياً لأنك اتبعت طرق غير شرعية أثناء اللعب.

خطوات استرجاع حسابك في فري فاير

بعدما يتم وقف حسابك تعتقد أنه لا يمكن استرجاعه مرة أخرى ولكن الحل في هذه الخطوات:

أولا قم بالدخول على الموقع الرئيسي للعبة فري فاير.

يتم التوجه بعدها على صفحة الدعم الفني الموجودة على الموقع.

ستجد بعض الخيارات الموجودة أمامك لتختار من بينهم “إرسال الطلب”.

سوف يتطلب منك أن تقوم بتحديد الأسباب التي أدت إلى إيقاف حسابك وعليك كتابتها بالكامل.

عليك بعدها أن تقوم بتسجيل كل البيانات المطلوبة منك مثل اسمك ورقم هاتفك وغيرهم ويتم التأكد من أنها صحيحة.

قم بكتابة البريد الإلكتروني الذي كنت تقوم باستخدامه في اللعبة.

كتابة أسباب غلق اللعبة.

قم بإلقاء التحية على خدمة العملاء ثم أخبرهم أنك بحاجة إلى حسابك في فري فاير ثم تذكر لهم الرقم التعريفي بالإضافة إلى تاريخ إنشاء الحساب.

بعد تنفيذك لخطوات استرجاع حساب فري فاير بعد نسيان كلمة السر التي ذكرناها إليك سيقوم الدعم الفني بإرجاع حسابك مرة أخرى، ولكن يجب الابتعاد عن كل الطرق الغير شرعية التي يتم اتباعها في اللعبة لعدم ضياع الحساب مرة أخرى.