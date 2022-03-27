نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن الدعم التكميلي تكافل 3 2022 عبر صندوق المعونة الوطنية takaful.naf.gov.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنك الآن الحصول على رابط الاستعلام عن الدعم التكميلي تكافل 3 2022 حيث عملت الحكومة الأردنية على توفير شكل من أشكال الدعم المادي لكل المواطنين الذين لا يتوافر لديهم أساسيات المعيشة العادية، ولكن هناك مجموعة من الشروط اللازمة والتي يجب توافرها من أجل التسجيل في هذا البرنامج، وهذا ما سوف نتعرف عليه في هذا المقال.

رابط الاستعلام عن الدعم التكميلي تكافل 3 2022

إذا كنت محتاج للدعم للحصول على مأكل ومسكن وملبس فعليك أن تقوم بالتسجيل في هذا البرنامج من خلال الرابط الخاص به والذي عملت الحكومة على توفيره من أجلك.

مواعيد صرف برنامج التكافل

ذكرت الحكومة الوطنية باسم مدير عام صندوق المعونة الوطنية التي تقدمها أنه الآن يتم عمل الإحصاءات الأخيرة بشأن المبالغ المدفوعة في المعونة وبشأن أعداد الأسر التي قامت بالتقديم، وقد يتم البدء في صرف المعونات بداية من شهر نيسان، وبالإضافة إلى ذلك فإن الأسر التي لم تسجل في المعونة لازال لديها فرصة للتسجيل، وذلك من خلال عمل تظلم على الرابط الإلكتروني الذي وضعته الحكومة للمواطن، ويجب التنبيه على جميع المواطنين الذين قاموا بالتقديم في المعونة أن يقوموا بفتح حساب بنكي أو محفظة إلكترونية من أجل استلام الدعم من خلالها.

رابط التقديم في الدعم النقدي

إذا كنت تريد التسجيل في المعونة المقدمة ولا تعرف طريقة التسجيل فسوف نعرفك على الخطوات الرئيسية اللازمة للتقديم. ولكن يجب العلم بأنه قد تم إغلاق باب الالتحاق. على أن يتم فتحه مرة اخرى وستعلن الحكومة عن ذلك.

نقوم أولاً بالدخول على الموقع الرئيسي للتقديم في المعونة.

بعد الدخول سوف تجد أمام مجموعة من الخيارات وعليك اختيار “الخدمات الإلكترونية المتاحة”.

بعد ذلك سوف يظهر أمامك على الشاشة كلمة “الدعم النقدي الموحد تكافل ٣” فقم بالضغط عليها.

ثم تقوم بالضغط على كلمة “تسجيل”.

سيتطلب منك بعد ذلك إدخال جميع البيانات الخاصة بك فقم بكتابتها بشكل صحيح.

بعد ذلك سيظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة ببرنامج الدعم”.

أنت بذلك تستطيع التسجيل في رابط الاستعلام عن الدعم التكميلي تكافل 3 2022 من خلال الخطوات القليلة التي عرضناها عليك دون أن يحدث أي خطأ. وبعدها سوف تحصل على معونتك بكل سهولة وفي أسرع وقت.