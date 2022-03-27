تايمز: تصريحات بايدن بشأن بوتين تمثل نقطة تحول جوهرى بالسياسة الأمريكية

جدة - نرمين السيد - عقب التصريحات الأخيرة التى أصدرها الرئيس الأمريكى جو بايدن خلال اجتماع بروكسل ووارسو، أكدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن هذه التصريحات تُعد بمثابة نقطة تحول جوهرى فى نهج الولايات المتحدة تجاه الصراع الروسى الأوكرانى.





عقب التصريحات الأخيرة التى أصدرها الرئيس الأمريكى جو بايدن خلال اجتماع بروكسل ووارسو، أكدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن هذه التصريحات تُعد بمثابة نقطة تحول جوهرى فى نهج الولايات المتحدة تجاه الصراع الروسى الأوكرانى.

وأشارت الصحيفة البريطانية أن تصريحات الرئيس بايدن بشأن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تعكس تحولاً شرسًا بين أمريكا وروسيا على المدى القريب العاجل، خاصة فى ظل وجود بوتين على سدة الحكم، وذلك بعد تعليق بايدن: "بحق الله، لا يمكن لهذا الرجل أن يبقى فى السلطة"، مما وجه أنظار العالم إلى أن الرؤية الأمريكية بمثابة دعوة صريحة إلى تغيير النظام فى روسيا.

وقال ديفيد جيرجن مستشار البيت الأبيض السابق وأستاذ الخدمة العامة فى كلية هارفارد كينيدى إن تصريحات بايدن الأخيرة ربما تشير بشدة إلى أن الحرب الدائرة فى أوكرانيا من غير المرجح الآن أن تتم تسويتها على طاولة المفاوضات، وأضاف: أنه من الصعب أن يدرك المرء أننا أمام حرب باردة جديدة على نحو متزايد وأن الرئيس بايدن قد اختار أن يكون زعيمها الغربى.

ويعتقد كبار مسئولى إدارة بايدن أن الرئيس قد أنجز ما خطط للقيام به فى رحلته إلى أوروبا حيث تمثلت أحد الأهداف الرئيسية فى توطيد العلاقات وتنسيق الإستراتيجية مع حلفاء حلف شمال الأطلسى "الناتو" قبل اتخاذ قرارات أكثر صرامة إذا صعد بوتين الحرب، بما فى ذلك من خلال استخدام أسلحة الدمار الشامل.

أما عن الأهداف الأخرى، فتمثلت فى وضع خطة لتقليل اعتماد أوروبا على واردات الطاقة الروسية، وإظهار المزيد من الدعم لأوكرانيا وحكومتها، والاجتماع بكبار المسئولين من كييف ثم زيارة اللاجئين الأوكرانيين بالعاصمة البولندية.

وطوال الوقت، ظل بايدن يؤكد أن أمريكا ستحمى "كل شبر" من أراضى الناتو - وهو تعهد كان مهمًا بشكل خاص لمضيفيه فى وارسو، فيما قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومى للبيت الأبيض، للصحفيين على متن الرحلة من بروكسل إلى "رزيسزو" فى شرق بولندا يوم أمس الأول، إن بايدن بدا مفعمًا بالحيوية تجاه المهمة، وأضاف أن "الرئيس يؤمن بشدة بحلف الناتو، وبالعلاقة عبر الأطلسى".

كما بدا الرئيس الأمريكى البالغ من العمر 79 عامًا أكثر جرأة بسبب الديناميكية العسكرية المتغيرة على الأرض فى أوكرانيا، مع فشل القوات الروسية فى السيطرة على أكبر المدن وإعادة التركيز بدلا من ذلك على الاستيلاء الكامل على منطقة دونباس الشرقية / بحسب ما قالته الصحيفة البريطانية.

ولكن على الرغم من ثقة بايدن، قالت "فاينانشيال تايمز" انه لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن مسار الحرب وكذلك نوايا بوتين وقدرة الحلفاء الأوروبيين على الحفاظ على الضغط الاقتصادى على موسكو على المدى الطويل. وخلال الرحلة، قالت الولايات المتحدة إنها مستعدة لفرض عقوبات على الدول الثالثة التى تسهل الهجوم الروسى مما قد يمدد العقوبة المالية للأفراد والشركات فى الاقتصادات الكبيرة مثل الصين والهند، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوروبا ستوافق على ذلك حتى الآن!.

وتابعت تقول: سواء تم التخطيط لذلك أم لا، فإن اقتراح بايدن بأن الولايات المتحدة ترغب فى رؤية قيادة جديدة فى الكرملين أثار مخاوف من أن واشنطن تفقد السيطرة على أهدافها حول الحرب - بما فى ذلك أن سيطرة بوتين على السلطة لا يمكن أن يقررها إلا الروس، وربما يكون بايدن قد تجاوز خطاً لم يكن ينوى تجاوزه فى وقت يُنظر فيه إلى بوتين على أنه متقلب ومحاصر.