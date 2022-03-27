جدة - نرمين السيد - وقالت تراس، بحسب صحيفة "ديلى تلجراف" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني: "لا ينبغى رفع العقوبات عن روسيا إلا بوقف كامل لإطلاق النار وانسحاب قواتها"، فضلا عن التعهدات بعدم وقوع هجمات عسكرية أخرى، مؤكدة ضرورة مضاعفة العقوبات على روسيا فى الوقت الحالى، إضافة إلى مضاعفة كميات توريد الأسلحة لأوكرانيا كونه سيسرع جلوس الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لطاولة المفاوضات.
وأضافت وزيرة الخارجية البريطانية أن بلادها تريد أن تلعب دورًا رئيسيًا عندما يحين وقت المفاوضات لضمان دعم أوكرانيا فى توقيع اتفاقية فعالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا تحدد شرطين أساسيين لرفع العقوبات عن روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.