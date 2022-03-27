بريطانيا تحدد شرطين أساسيين لرفع العقوبات عن روسيا

جدة - نرمين السيد - وقالت تراس، بحسب صحيفة "ديلى تلجراف" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني: "لا ينبغى رفع العقوبات عن روسيا إلا بوقف كامل لإطلاق النار وانسحاب قواتها"، فضلا عن التعهدات بعدم وقوع هجمات عسكرية أخرى، مؤكدة ضرورة مضاعفة العقوبات على روسيا فى الوقت الحالى، إضافة إلى مضاعفة كميات توريد الأسلحة لأوكرانيا كونه سيسرع جلوس الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لطاولة المفاوضات.

وأضافت وزيرة الخارجية البريطانية أن بلادها تريد أن تلعب دورًا رئيسيًا عندما يحين وقت المفاوضات لضمان دعم أوكرانيا فى توقيع اتفاقية فعالة.