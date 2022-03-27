مصرع 7 أشخاص وإصابة العشرات جراء سقوط حافلة فى الهند

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "NDTV" الهندية، قال مدير الشرطة فى تيروباتى، إن الحادث وقع جراء سقوط الحافلة من الجرف بسبب إهمال السائق فى باكرابيتا على بعد 25 كيلومترا من تيروباتى.

وأضاف التقرير، أنه تم نقل الضحايا إلى مستشفى قريب، حيث تمت الإشارة إلى أن السلطت ستعوض عائلاتهم ماديًا.