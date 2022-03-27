تعهد أميركي بشأن "نووي إيران".. وتعليق على تغيير نظام روسيا

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد، أن بلاده وإسرائيل "ملتزمتان" بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي رغم خلافهما بشأن إعادة العمل بالاتفاق النووي مع إيران.
وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي يائير لبيد في القدس: "عندما يتعلق الأمر بما هو أهم، فنحن على توافق تام، كلانا ملتزم ومصمم على ضمان عدم امتلاك إيران أبدا سلاحا نوويا".
من جانبه، قال المبعوث الأميركي لإيران روبرت مالي إنه ليس واثقا من أن الاتفاق النووي بين القوى الغربية وإيران وشيك بعد محادثات استمرت 11 شهرا في فيينا.
ويقول محللون إن فشل جهود عودة الاتفاق قد يحمل مخاطر اندلاع حرب إقليمية أو يؤدي إلى مزيد من العقوبات الغربية القاسية على إيران واستمرار زيادة أسعار النفط العالمية المرتفعة بالفعل بسبب الصراع في أوكرانيا.
حرب أوكرانيا
وعن حرب أوكرانيا، قال بلينكن إن الولايات المتحدة ليس لديها استراتيجية لتغيير النظام في روسيا وذلك بعد أن قال الرئيس جو بايدن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن "لا يمكن أن يبقى في السلطة".
وصرح بلينكن خلال زيارة للقدس: "أعتقد أن الرئيس.. البيت الأبيض أوضح الليلة الماضية أنه بكل بساطة لا يمكن السماح للرئيس بوتن بشن حرب أو عدوان على أوكرانيا أو أي طرف آخر".
وتابع: "كما تعلمون، وكما سمعتم منا مرارا وتكرارا ليس لدينا استراتيجية لتغيير النظام في روسيا أو في أي مكان آخر".
وقال بلينكن: "الأمر متروك لشعب البلد المعني في هذه الحالة، وفي كل حالة. الأمر متروك للشعب الروسي".
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