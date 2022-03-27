نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مكرمة الملك سلمان”موعد صرف المكرمة الملكية رمضان 1443 والشروط المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يزداد البحث في ذلك الأيام عن موعد صرف المكرمة الملكية، حيث أنها واحدة من الخدمات التي تدعمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تندرج تحت خدمات الضمان الاجتماعي، وذلك بهدف تقديم العون والمساعدة للأسر الفقيرة والفئات الأكثر احتياجًا ذات الدخل المنخفض، وأيضًا الأشخاص المنضمين في منحة التضامن الاجتماعي حتى تتمكن تلك الجهات المذكورة من شراء احتياجاهم والتزاماتهم الأساسية في شهر رمضان الكريم.

موعد صرف المكرمة الملكية رمضان ١٤٤٣

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الموعد الرسمي لصرف مستحقات المكرمة الملكية لشهر رمضان، وذلك لجميع الفئات المستحقة والمستوفية الشروط، ويكون ذلك في ثاني أسبوع من شهر رمضان الكريم من كل عام، حتى يتمكن المواطنين من شراء مستلزماتهم.

شروط الحصول على المكرمة الملكية

هناك عدة شروط أساسية يجب توافرها في الشخص مستحق الحصول على منحة المكرمة الملكية، ومن أهم تلك الشروط:

أن يكون المستحق حاصل على الجنسية السعودية.

أن يكون الدخل الشهري الخاص بالشخص المستحق لا يزيد عن ٣٠٠٠ ريال سعودي.

ألا يندرج اسم الشخص المستحق في كمالك في أحد السجلات التجارية أو يكون له أصول أو عقارات باسمه.

أن يكون الشخص المستحق مقيم في المملكة العربية السعودية بمدة سابقة لا تقل عن ثلاث شهور.

قيمة المكرمة الملكية في شهر رمضان

يختلف تقدير قيمة المكرمة الملكية من أسرة لأخرى وذلك باختلاف عدد أفراد الأسرة والوضع الاقتصادي، وذلك على النحو التالي:

إذا كانت الأسرة مكونة من ثلاث أفراد ستحصل على المكرمة الملكية بقيمة ٣٠٠٠ ريال سعودي.

الأسرة المكونة من فردين فقط ستحصل على المكرمة الملكية بقيمة ١٥٠٠ ريال سعودي.

الأسرة المكونة من فرد واحد فقط ستخصل على المكرمة الملكية بقيمة ١٠٠٠ ريال سعودي.

طريقة الاستعلام عن قيمة وموعد صرف المكرمة الملكية

قم بمتابعة الخطوات الآتية للحصول على المعلومات المطلوبة: