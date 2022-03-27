أرقام تواصل جمعية الشارقة الخيرية والتي يسعى إليها جميع أبناء الإمارة من الفقراء والمحتاجين إلى الدعم المالي والمساعدة العاجلة وخاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وتقوم الجمعية بتقديم عدد من الخدمات بتقديم الدعم المالي والسلال الغذائية وترميم أو توفير المنازل لغير القادرين بما يحقق التكافل المجتمعي المطلوب في المجتمع لضمان توازنه.

أرقام تواصل جمعية الشارقة الخيرية لطلب المساعدة المالية في رمضان 1443

تسعى جميع الجمعيات الخيرية في جميع أنحاء العالم إلى تقديم المساعدة المالية والمساعدات العاجلة لفراء المجتمع أو أصحاب الدخل المنخفض، والذين لديهم التزامات مالية لا يقوم الدخل القليل بالوفاء بها، ويكون من صميم عمل المؤسسات الإنسانية هي توصيل المساعدة للمستحقين من خلال دراسة وافية للطلبات المقدمة منهم وعمل زيارات ميدانية لهم بمقرات الإقامة الخاصة بهم لتقييم الحالة المالية والأسرية وتقييم كيفية الاحتياج وقيمة الدعم الذي تحتاجه الأسر الفقيرة.

أهداف عمل جمعية الشارقة الخيرية

تهدف لنشر التضامن والوفاء بين فئات المجتمع وشرائحه المختلفة.

تقوم بتقديم الدعم للمحتاجين من ابناء الشارقة وإعادة توجيه أموال الأغنياء ليتم توجيهها للفقراء.

تهدف لأن لا يكون هنالك فقير ولا محتاج وخاصة في شهر رمضان الكريم.

موعد إطلاق الجمعية الإنسانية

تأسست الجمعية في عام 1977 وتعتبر من أول الجمعيات الإنسانية في الإمارات العربية المتحدة، وتم إطلاقها بتوجيه من جلالة صاحب السمو سلطان بن محمد القاسمي وتهدف لتقديم المساعدة المطلوبة لأبناء الإمارة وألا يكون فيها فقيرا ولا محتاج، ومنذ إطلاقها قامت بتقديم الآلاف من المساعدات وقامت بتطوير أدواتها عاما بعد عام.

طريقة التواصل مع جمعية الشارقة الخيرية

يتم تحميل تطبيق الجمعية من خلال أجهزة الهواتف الأندرويد.

تقوم بتوفير رقم الهاتف الخاص بالشارقة: 600565655.

يتم الاتصال أيضا على 80014.

كما تقوم بتوفير البريد الإلكتروني.

كيفية إرسال طلب موثق عبر البريد الإلكتروني والوثائق المطلوبة