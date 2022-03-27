نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام تواصل جمعية الشارقة الخيرية لطلب المساعدة المالية في رمضان 1443 في المقال التالي
أرقام تواصل جمعية الشارقة الخيرية والتي يسعى إليها جميع أبناء الإمارة من الفقراء والمحتاجين إلى الدعم المالي والمساعدة العاجلة وخاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وتقوم الجمعية بتقديم عدد من الخدمات بتقديم الدعم المالي والسلال الغذائية وترميم أو توفير المنازل لغير القادرين بما يحقق التكافل المجتمعي المطلوب في المجتمع لضمان توازنه.
أرقام تواصل جمعية الشارقة الخيرية لطلب المساعدة المالية في رمضان 1443
تسعى جميع الجمعيات الخيرية في جميع أنحاء العالم إلى تقديم المساعدة المالية والمساعدات العاجلة لفراء المجتمع أو أصحاب الدخل المنخفض، والذين لديهم التزامات مالية لا يقوم الدخل القليل بالوفاء بها، ويكون من صميم عمل المؤسسات الإنسانية هي توصيل المساعدة للمستحقين من خلال دراسة وافية للطلبات المقدمة منهم وعمل زيارات ميدانية لهم بمقرات الإقامة الخاصة بهم لتقييم الحالة المالية والأسرية وتقييم كيفية الاحتياج وقيمة الدعم الذي تحتاجه الأسر الفقيرة.
أهداف عمل جمعية الشارقة الخيرية
- تهدف لنشر التضامن والوفاء بين فئات المجتمع وشرائحه المختلفة.
- تقوم بتقديم الدعم للمحتاجين من ابناء الشارقة وإعادة توجيه أموال الأغنياء ليتم توجيهها للفقراء.
- تهدف لأن لا يكون هنالك فقير ولا محتاج وخاصة في شهر رمضان الكريم.
موعد إطلاق الجمعية الإنسانية
تأسست الجمعية في عام 1977 وتعتبر من أول الجمعيات الإنسانية في الإمارات العربية المتحدة، وتم إطلاقها بتوجيه من جلالة صاحب السمو سلطان بن محمد القاسمي وتهدف لتقديم المساعدة المطلوبة لأبناء الإمارة وألا يكون فيها فقيرا ولا محتاج، ومنذ إطلاقها قامت بتقديم الآلاف من المساعدات وقامت بتطوير أدواتها عاما بعد عام.
طريقة التواصل مع جمعية الشارقة الخيرية
- يتم تحميل تطبيق الجمعية من خلال أجهزة الهواتف الأندرويد.
- تقوم بتوفير رقم الهاتف الخاص بالشارقة: 600565655.
- يتم الاتصال أيضا على 80014.
- كما تقوم بتوفير البريد الإلكتروني.
كيفية إرسال طلب موثق عبر البريد الإلكتروني والوثائق المطلوبة
- يتم الدخول عبر البريد الإلكتروني [email protected]
- يقوم بإرفاق صورة لجواز السفر.
- يتم تقديم بطاقة الهوية لرب الاسرة التي تحتاج للمساعدة.
- يقوم بتسجيل طلب مساعدة ويتم تحديد نوع المساعدة المطلوبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرقام تواصل جمعية الشارقة الخيرية لطلب المساعدة المالية في رمضان 1443 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.