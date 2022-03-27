نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في مدرستي تبرمج 2 المرحلة الثانية موعد الاشتراك في المسابقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم بدء انطلاق فعاليات مسابقة مدرستي تبرمج النسخة الثانية، وذلك بقرار من الدكتور” حمد بن محمد آل شيخ “وزير التعليم في المملكة العربية السعودية، وتهدف المسابقة إلى تنمية وتطوير إمكانيات الطلاب الابداعية في مجال التقنية والتكنولوجيا العلمية، وذلك بهدف تعزيز ثقافة الطلاب العلمية والسعي وراء مواكبة التطورات والتكنولوجيا الحديثة التي تشهدها البلاد في الأيام الحالية، وفي ذلك الإطار فقد يبحث عدد كبير من الطلاب والطالبات عن موعد التسجيل في مدرستي تبرمج المرحلة الثانية.

التسجيل في مدرستي تبرمج 2

تعمل المسابقة على تشجيع الطلاب على التفكير المنطقي السليم والتفكير الناقد كما تتيح الإبداع والابتكار في مختلف المجالات وكذلك تعزيز ثقافة البرمجة وتصميم وتطوير البرمجيات التي تقدم خدمات مختلفة للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، كما تقدم مسابقة مدرستي الجميلة التأهيل والتدريب على استخدام الحاسب الآلي مما يعمل على تهيئة جيل قادر على استخدام الحاسب الألي في كافة الأعمال اليومية.

ومن الجدير بالذكر أن النسخة الأولى مسابقة مدرستي تبرمج قد حاذت على إقبال كبير من قبل طلاب المملكة العربية السعودية، وقد بلغ عدد الطلاب ٣,٦ مليون طالب، وعدد ٢٤ ألف مدرسة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى اشتراك ٣٦٠ ألف مدرس، و عدد ٤٠ ألف إداري من وزارة التربية والتعليم، حيث شهدت فعاليات المسابقة إقبال من أولياء الأمور كنوع من المشاركات الاجتماعية بما يقارب ٨٠٠ ألف مشارك.

موعد الاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج النسخة الثانية

تم فتح باب الاشتراك في مسابقة مدرستي الجميلة في يوم ٢٠-٢- ٢٠٢٢ وذلك لمدة ٢٧ يوم فقط أي من المقرر انتهاء الاشتراك في المسابقة في تاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٢، حيث يتمكن الطلاب من الاشتراك عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي للعودة إلى المدارس، وكتابة كافة البيانات المطلوبة للالتحاق في المسابقة.

شهادات مسابقة مدرستي تبرمج

تم الإعلان عن الجوائز التي سيحصل عليها الطلاب والطالبات الفائزين في المسابقة وذلك على حسب جهة الترشيح، حيث تكون الشهادات في المجالات الموضحة في النقاط التالية: